Nier Replicant aangekondigd voor 23 april 2021

Tijdens Tokyo Game Show Online 2020 toont Square Enix ons een eerste blik op Nier Replicant. De remake van Replicant verschijnt precies 11 jaar na de originele release van de game.

In 2010 verscheen Nier voor het eerst. Vandaag tijdens Tokyo Game Show Online toont Square Enix de remake van de game die 11 jaar na het origineel verschijnt. Dit jaar is de game serie 10 jaar oud en dat wordt gevierd met nieuwe aankondigingen en updates over de populaire Japanse gameserie.

In Japan en Azië verschijnt de game iets eerder. Daar mogen fans van de game al op 22 april aan de slag. De datums zijn exact gelijk aan de oorspronkelijke releases van de game in 2010 voor Europa en Japan. In Amerika verscheen de game oorspronkelijk op 27 april, maar ditmaal verschijnt Nier Replicant in Amerika ook op 23 april.

Bekijk hier beneden de nieuwe trailer die werd getoond tijdens de Square Enix Tokyo Game Show Online stream. We zien onder andere beelden uit de verschillende landschappen van de game die er stralend uit zien!

De Westerse versie van de game komt met een andere cover dan de Japanse versie, maar is daarentegen wel omkeerbaar. Je kunt dus kiezen of je gaat voor de Westerse artwork, of de Japanse stijl. Er verschijnt daarnaast ook een White Snow Collector’s Edition. Deze verzameleditie komt in een met artwork afgewerkte doos, game disc, verzamelpins, artbook en soundtrack CD’s.

Nier Replicant verschijnt op 23 april 2021 voor Playstation 4, Xbox One en PC via Steam. Er is geen informatie gedeeld over een next-gen versie. De game is gewoon speelbaar op Playstation 5 en Xbox Series X, maar het is nog niet zeker of de game voordeel haalt uit de krachtigere consoles. Duik jij volgend jaar opnieuw in de wereld van Nier?