Transformers: Battlegrounds krijgt Gameplay Trailer

Outright Games heeft vandaag de eerste Gameplay Trailer voor de aankomende game Transformers: Battlegrounds onthuld.

De Britse ontwikkelaar Coatsink brengt de tijdloze, legendarische oorlog tussen Autobots en Decepticons op een nooit eerder vertoonde manier tot leven. Terwijl de kwaadaardige Megatron de Allspark nadert, hebben Bumblebee en de Autobots een nieuwe commandant nodig om de aarde te redden, terwijl ze samenwerken en zich inzetten voor gevechten die van Central City tot Cybertron zullen woeden in zowel singleplayer- als multiplayer actie.

Ook hebben ze vandaag de Digital Deluxe Edition van Transformers: Battlegrounds onthuld. De Digital Deluxe Edition zal buiten de volledige game ook nog vier Autobot skinpacks bevatten. Verder krijg je er ook nog de grootste sport in de Melkweg bij: Cube. Dit is een exclusieve arcade game mode. Vecht met de Autobots of de Decepticons met elk hun eigen unieke speciale vaardigheden om controle over de Cube te houden. Bij uitkomen van de game zullen er vier unieke arena’s beschikbaar zijn.

Transformers: Battlegrounds staat gepland om op 23 oktober van dit jaar uit te komen op de PlayStation 4, Xbox One, Nintendo Switch en PC. Met spannende tactische gevechten en coöp arcade actie, evenals de originele stemmencast uit de Cyberverse TV serie lijkt dit een leuke transformer game.

Vanaf 2 oktober is de game beschikbaar voor pre-order op console. Op de Digital Deluxe console Edition krijg je ook nog eens 10% korting en twee exclusieve skins extra, Nemesis Prime en Goldfire Bumblebee!

