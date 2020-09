Review: Crysis Remastered – Raytracing op Playstation 4

Crysis is terug en dit maal op meerdere apparaten. De game verscheen onlangs op PC, Playstation 4, Xbox One en Nintendo Switch. Voor deze review kijken we naar de game op Playstation 4 Pro. Is dit de nieuwe benchmark?

Het is voor belangrijk om het volgende in acht te nemen tijdens het lezen van deze review. Crysis Remastered verschilt qua performance en beeldkwaliteit ontzettend, afhankelijk van het platform waar je op speelt en je gekozen speelmode. Op Playstation 4 Pro (en Xbox One X) kunnen spelers kiezen uit drie verschillende modes:

Quality

Performance

Raytracing

In Quality Mode geeft de game prioriteit aan resolutie. De target is 4K, maar op Playstation 4 Pro wordt deze net niet gehaald omdat de console geen Native 4K ondersteund. In deze mode kijk je voornamelijk naar een resolutie van 1800P met enkele dipjes in stressvolle gebieden. Je speelt hierbij met 30 FPS.

In Performance Mode worden de frames uncapped en speel je op een resolutie van maximaal 1080P.

Raytracing is iets interessanter want dit hebben we tot op heden nog niet gezien op de huidige generatie consoles. Lukt het de Playstation 4 Pro daadwerkelijk om raytracing toe te passen? Ja, en nee. De resolutie is wederom maximaal 1080P, maar ziet geregeld dipjes tot 900P. Laten we iets dieper in gaan op deze best wel noemenswaardige Raytracing implementatie.

Raytracing

Crysis was revolutionair in 2007. De game werd gebruikt om de zwaarste machines nog te laten zweten. Als jouw PC destijds Crysis aankon, dan zat je gebakken. Deze status proberen Crytek en Saber Interactive enigszins te behouden in de remaster van de game. Om opnieuw diezelfde wow-factor van destijds te behalen is het ze gelukt om Raytracing te laten functioneren op de huidige generatie consoles. Alhoewel je daarvoor wel de krachtigere variant nodig hebt. Een Playstation 4 Pro, of Xbox One X.

De Raytracing methode die is geïmplementeerd in Crysis Remastered is vrij subtiel te noemen. Je ziet het wel, maar het is selectief toegepast. Niet ieder object kaatst licht realistisch af en vooral bij glimmende objecten en doorschijnende lichten bij bomen komt de Raytracing het beste tot zijn recht. Het is dus best indrukwekkend dat de ontwikkelaar het voor elkaar heeft gekregen om deze next-gen techniek toe te passen op deze verouderde machines, maar dit is niet de mode waarin je de game wilt gaan spelen. Raytracing kost nogal wat en brengt meer kwaad dan goeds met zich mee tijdens het spelen.

Met name de performance krijgt het zwaar te verduren in deze mode. Constante dipjes in de frames en geen stabiele FPS zorgen er voor dat de game helemaal niet plezierig speelt in deze mode. Je kunt daarnaast ook niet wanneer je maar wilt tussen de verschillende modes switchen. Wil je terug schakelen naar Quality of Performance mode? Dan moet je het level herstarten. Hierdoor ga je waarschijnlijk de Raytracing functie maar amper gebruiken.

Daarnaast roept de Raytracing mode vreemde visuele bugs op waarbij rode flikkerende hokjes willekeurige gebieden in het spel, meestal op de achtergrond, tergen. Hier had ik geen last van in andere speelmodes, alhoewel deze anderzijds weer andere problemen met zich mee brengen.

Hoge resolutie of meer frames?

Er blijven dus twee keuzes over. Wil je dat de game er het beste uitziet, zoals Crysis is bedoeld? Of ga je voor de meest soepele ervaring in Performance mode?

Mijn hart ging uit naar de Quality Mode en dit is een hele verbetering ten opzichte van de Raytracing mode. Het ziet er veel scherper uit en de belichting is niet slecht in de mode. Wederom is de performance niet optimaal, maar dipt de game minder snel dan in Raytracing mode. Het voelt nog steeds niet helemaal lekker aan en visuele bugs blijven bestaan, maar in een andere vorm. Zo hadden bepaalde textures moeite met volledig inladen. Ik stond vaker naast een object die volledig bestond uit gigantische pixels, terwijl de rest van de omgeving wel prima ingeladen is.

Performance mode maar eens proberen dan? Hierin heb je veruit de meest soepele ervaring qua gameplay maar al snel zakte me de moed in de schoenen. Dit is niet de Crysis die je wilt spelen. Dit is niet waar Crysis om bekend staan. Ook in deze mode werkt alles zoals je zou verwachten. Objecten en gebouwen die je volledig kunt opblazen en objecten die door kogels doorzeeft worden vrij realistisch worden afgebroken, maar het is het niet helemaal. De game wordt in iedere speelmode wel op een bepaalde manier beperkt waardoor je nooit alles eruit kunt halen wat er in zit.

Er is te veel mis

Crysis Remastered is onlangs verschenen na al een keer te zijn uitgesteld en eerlijk gezegd, had het gewoon nog een keer uitgesteld. We zitten zo vlak bij de volgende generatie dat de game hier vast en zeker van had kunnen profiteren. Op dit moment doet de game het allemaal gewoon net niet goed genoeg. Qua gameplay merk je niet veel verschil ten opzichte van de originele game. De AI is nog steeds oliedom en meerdere malen stond ik vlak naast een vijand waarna hij pas na enkele seconden op me begon te schieten. Dit terwijl ik in andere momenten al van mijlenver wordt gespot terwijl de vijand letterlijk met zijn rug naar me toe staat.

Ik heb HDR in-game moeten uitschakelen omdat de belichting in gebouwen zorgde voor virtuele inbrandingen van de layout van de interieur. In sommige gebouwen werd mijn scherm zelfs volledig wit. Tot op heden heb ik met succes andere HDR games kunnen spelen, dus met mijn TV instellingen is niets mis.

Verdict

Ik kan Crysis Remastered niet aanraden. Tenminste niet op een Playstation 4 Pro. In geen enkele mode blinkt de game uit en in iedere mode lever je iets significants. De performance van de game is ronduit alle modes gewoon niet geoptimaliseerd en speelt het heel erg houterig. De game hangt bij iedere checkpoint vast voor een seconde en je wordt constant uit de flow gehaald door de vele kleine foutjes die ziet en voelt.

Het is ontzettend indrukwekkend om te zien dat Raytracing in zekere vorm werkt op de Playstation 4 Pro, maar ook hier doet het ’t gewoon allemaal niet goed genoeg.