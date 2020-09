Worlds 2020 breakdown groep C van Fnatic

Morgen is het eindelijk zover. Worlds 2020 gaat dan van start met de play-in stage waar we onze Europese team MAD Lions aan de slag gaat. Een breakdown van hun groep konden jullie hier vorige week lezen. Maandag waren we begonnen met het bekijken van de drie andere groepen. Vandaag is groep C van Fnatic aan de beurt. Wie zijn de tegenstanders en welke kansen zijn er voor Fnatic om uit hun groep te komen?

Fnatic heeft vooralsnog vrij gunstig geloot voor hun doen. Groep C op Worlds 2020 bestaat uit Fnatic, Gen. G van de LCK en Team SoloMid uit de LCS. Wat we al wel kunnen vast stellen is dat LGD Gaming(LPL) in deze groep wordt geplaatst als door de play-in stage komen(kans daarop is vrij hoog). Fnatic kende een summer split met ups and downs. Vanaf de vierde plek in de reguliere split wisten ze in de play-offs op gang te komen en een weg naar de finale te vinden. Uiteindelijk werd er weer met 3-0 verloren van G2 Esports in de finale. Een harde klap nadat ze eindelijk hun vorm terug hadden gevonden. Zijn ze die klap inmiddels te boven? Of gaat dat nog een rol spelen tijdens de groepsfase?

Team SoloMid is eindelijk weer terug op Worlds. Hun weg naar Worlds 2020 was lang. Net zoals Fnatic kwamen zij vanaf de vierde plek in de regulier split. Nadat er werd verloren van Golden Guardians vocht TSM een weg door de loser’s bracket naar de finale. In een spannende finale wisten ze uiteindelijk FlyQuest te verslaan. TSM zou geen probleem moeten zijn voor de Fnatic die we zagen in de play-offs. Gen. G de nummer drie van de LCK wist in de regional finals met 3-0 te winnen van SK Telecom en zo hun plek op Worlds te bemachtigen. In het verleden wist Fnatic teams uit de LCK te verslaan. Kans is groot dat dit dit jaar weer gaat gebeuren. Groepswinnaar moet zeker kunnen maar ze zullen in ieder geval in de top twee van hun groep eindigen.

Start Worlds 2020

Morgen start de play-in stage van Worlds 2020. Het toernooi wordt om 10 uur Nederlandse tijd gestart met MAD Lions tegen INTZ. De eerste dag wordt afgesloten rond 14 uur met MAD Lions tegen Team Liquid. Ook INTZ speelt morgen hun tweede game. Dit zal tegen Legacy Esports zijn. Voor de andere groep staan er twee games op het programma. PSG Talon moet twee keer aan de bak. Zij spelen eerst tegen Rainbow7 en vervolgens tegen LGD Gaming. De zaterdag kan je heel de dag genieten van de play-in stage. De dag begint om 10 uur en de laatste game zal gestart worden rond 16 uur. De zondag en de maandag hebben dan weer maar vier games ieder. Dinsdag en woensdag worden de knock-out stage gespeeld van de play-ins.