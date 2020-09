RuneScape en Old School RuneScape komen naar Steam!

RuneScape en Old School RuneScape, de razend populaire MMORPG titels van Jagex komen naar hét gaming platform op Windows en Mac, Steam! RuneScape dit jaar nog, Old School RuneScape ziet volgend jaar pas een Steam-release.

Vanaf 14 oktober is RuneScape beschikbaar op Steam. De Old School versie verschijnt echter pas in het begin van 2021 op het platform. Via Steam worden op maat gemaakte lidmaatschapspakketten en prestaties aangeboden. Een speciaal ondersteuningsteam onderhoudt de Community-Hub voor Steam-gebruikers. In deze hub verschijnen onder andere wekelijkse aankondigingen, guides, artikelen, artwork en video’s.

Phil Mansel, CEO van Jagex heeft het volgende te vertellen over de komst van de game op Steam:

“Jagex is op een missie om het RuneScape-universum wereldwijd naar meer mensen te brengen. Na de komst van onze games in mobiele winkels, breiden we nu de beschikbaarheid van de desktop-versies uit. De games beschikbaar maken voor de Steam-community is een belangrijke stap om dit doel te bereiken. We kijken ontzettend uit naar de lancering van RuneScape op Steam op 14 oktober en Old School RuneScape volgend jaar, omdat we daarmee nog meer gamers in staat stellen om onze rijke en aantrekkelijke spelwerelden te verkennen.”

Inmiddels telt RuneScape een ledenaantal van 285 miljoen na bijna 20 jaar in de lucht te zijn. De wereld van Gielinor blijft groeien, zo zag de game dit jaar de meeste spelers ooit. Je kunt nu alvast de Steam pagina bezoeken om de game op je verlanglijstje te zetten.

Meer RS nieuws lezen? We zijn inmiddels al twee keer naar RuneFest geweest om jou al het laatste nieuws vanuit het evenement voor te schotelen. Daarnaast houden we geregeld interviews met de ontwikkelaars over belangrijke updates en toevoegingen in de game. Check het hier! Dit jaar gaat RuneFest helaas niet door! Laten we hopen dat we op een andere leuke manier op de hoogte worden gehouden van toekomstige content!