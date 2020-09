Wat is Amazon Luna?

Google Stadia, xCloud, PS Now, Nvidia GeForce Now, Vortex, Shadow, gaat er al een belletje rinkelen? Juist, Amazon gaat zich met Luna ook wagen aan het hele cloudgaming fenomeen. Laten we hopen dat het hen beter af gaat dan sommige concurrentie.

Het bedrijf zet stappen in de cloudgaming diensten door Amazon Luna te introduceren met Control, Resident Evil 7, GRID, Yooka-Laylee and The Impossible Liar en Brothers: A Tale of Two Sons. Er zal ook een samenwerking verschijnen met Ubisoft, maar deze verschijnt pas later dit jaar of volgend jaar. Hiermee kan je Ubisoft games spelen op release dag, althans, dat is voor nu het plan. Het zal inhouden dat jij games in deze service via de cloud kan gaan spelen. Zo hoef je niks te downloaden en kan je op meer dan alleen jouw PC deze games gaan uitspelen.

Amazon laat weten dat ze mikken naar meer van dit soort samenwerkingen of zoals zij het noemen: Themakanalen. Amazon Luna krijgt ook een eigen controller, een beetje zoals Google Stadia. Luna zal in de eerste 6 maanden een 6 Dollar per maand gaan kosten. De controller zal 60 Dollar gaan kosten. Er is nog geen indicatie over wanneer Amazon Luna naar Europa zal komen. De dienst kan gebruikt worden op iOS, Android, PC, Mac en Amazon Fire TV. Fire is de equivelant van Google Chromecast!

Of en wanneer Amazon Luna naar ons kleine landje komt is nog niet zeker. Maar, toch zijn we benieuwd naar jouw mening. Denk jij dat deze service Stadia kan overtreffen? Laat het ons weten in de reacties hier beneden of op Facebook!