Resident Evil Village op de Tokyo Game Show 2020

Tijdens de Tokyo Game Show 2020 presentatie toonde Capcom hun nieuwe Resident Evil game: Resident Evil Village.

We krijgen een video te zien van Resident Evil Village met commentaar van de ontwikkelaars. Het toont game beelden, artwork en een kijkje achter de schermen van de ontwikkeling. Een van de meer interessante stukjes informatie is dat de ontwikkelaars zeiden dat er mogelijk PS4 en Xbox One versies uitgegeven gaan worden. De ontwikkelaars beloven niks maar zeggen hun best te doen.

Bekijk hieronder zelf de showcase:

Een paar jaar na de gebeurtenissen uit Resident Evil 7 biohazard begint de geheel nieuwe verhaallijn met Ethan en zijn vrouw Mia. Ze wonen vredig op een nieuwe locatie, vrij van hun nachtmerries uit het verleden. Net wanneer ze samen weer aan hun nieuwe leven bouwen, overkomt hen opnieuw een tragedie. Chris Redfield, de legendarische held uit de Resident Evil serie die tevens een korte verschijning maakte in Resident Evil 7 biohazard, maakt opnieuw kennis met het stel en verstoort hun leven op een gruwelijke manier.

In tegenstelling tot het krappe huis van Resident Evil 7, zullen de omgevingen in Resident Evil Village meer open zijn en meer vrijheid bieden. Het lijkt ook dat de puzzels en navigatie niet zo lineair zal zijn als in het verleden. Hoe dan ook. De game ziet er heerlijk griezelig uit en kan niet wachten tot deze verschijnt.

