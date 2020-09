DOOM Eternal komt volgende week naar Game Pass

DOOM Eternal is de opvolger van DOOM 2016. Een van de beste shooters die ooit gemaakt is, van een welbekende studio die ooit de FPS genre leven in blies brengt hun meest recente game naar Game Pass.

Het begin van de Bethesda overname is vanaf volgende week in levende lijven te zien voor Xbox fans. DOOM Eternal is vanaf 1 oktober speelbaar via Xbox Game Pass. Game Pass For PC krijgen de game op een later tijdstip, maar wel dit jaar nog.

De game verschijnt net op tijd voor nieuwe spelers want op 20 oktober verschijnt de eerste DLC voor de game. The Ancient Gods – Part One. Deze DLC zit niet inbegrepen in Game Pass, maar kunnen spelers los aanschaffen via de Microsoft Store.

Indien je een Xbox gamer bent en DOOM Eternal nog niet hebt gespeeld, raden wij de game je zeker aan! In maart hebben we de game onder de loep genomen en kwamen niet lager dan een schitterende score van 9,5!

Ontzettend veel actie, ontzettend veel bloed, heavy metal, demonen, nog meer actie en nog meer bloed. Dat is wat je mag verwachten in Doom Eternal. Als je denkt alles te hebben gezien in de reboot van 2016 heb je het mis. Het voelt alsof Doom Eternal zichzelf een beetje opnieuw uitvind terwijl het voortborduurt op een al ijzersterke formule. Het is enerzijds een kwestie van meer en anderzijds een kwestie van beter, dieper en gruwelijker.

Microsoft en Bethesda verwachten ergens halverwege 2021 de overname volledig rond te krijgen. Als onderdeel van de overname verschijnen alle titels van Bethesda vanaf dag één op Game Pass voor Xbox en PC. Dit betekent dat je straks The Elder Scrolls VI en Starfield vanaf dag één al kunt spelen met je Game Pass abonnement.

Ga jij volgende week aan de slag met de Slayer via Game Pass?