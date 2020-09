MAD Lions nipt naar de knock-out fase Worlds 2020

Europa en de LEC kunnen opgelucht ademhalen. MAD Lions wist zich net aan te plaatsen voor de knock-out fase van de play-in stage van Worlds 2020. Ook China en de LPL konden opgelucht ademhalen nadat LGD Gaming zich voor de volgende ronde wist te plaatsen. De vierde teams uit de grootste regio’s lieten het flink afweten tijdens de groepsfase van de play-in stage. Maar daarentegen wisten de kleinere regio’s iedereen te verbazen met hun sterke spel.

MAD Lions begon de play-in stage met een moeizame winst op INTZ. Echter in hun tweede game tegen Team Liquid werd het pijnlijk zichtbaar dat MAD Lions op dit moment niet goed genoeg is. De games die volgde na INTZ werd het team uit de LEC overlopen door Team Liquid, Legacy Esports en Papara SuperMassive. MAD Lions zag er onwennig uit op het podium van Worlds 2020. Er werden veel fouten gemaakt en het hele team presteerde ondermaats. Doordat INTZ op de laaste dag wist te winnen van Team Liquid kregen we gister nog twee tiebreakers. Team Liquid moest tegen Legacy Esports voor de nummer één plek in groep A. MAD Lions en INTZ vochten om niet uitgeschakeld te worden. MAD Lions won weer moeizaam van het team uit Zuid-Amerika.

LGD Gaming uit China(LPL) had het moeilijk in de play-in groep B van Worlds 2020. Op de eerste dag werd er gelijk twee keer verloren en moesten ze flink aan de bak om nog een kans te maken naar de volgende ronde. Ze wisten hun eerste game tegen V3 Esports te winnen maar verloren de tweede game van Unicorns of Love. V3 Esports had op de eerste dag wel een game gewonnen waardoor ook hier weer een tiebreaker aan te pas moest komen. Deze werd gewonnen door LGD Gaming. Unicorns of Love en PSG Talon hadden ook een tiebreaker nodig om de nummer één plek in groep B. LGD Gaming speelt morgen in de knock-out ronde tegen Rainbow7.

Knock-out ronde Worlds 2020

Morgen zien we de eerste twee best of 5 series van Worlds 2020. Om 08.00 Nederlandse tijd start de eerste best of 5 tussen Rainbow7 en LGD Gaming. Rond 12.00 uur zal MAD Lions aantreden tegen Papara SuperMassive. Winnaars van deze series gaan door naar de laatste ronde van de knock-out ronde van de play-in stage. Winnaar van MAD Lions tegen Papara SuperMassive zal woensdag rond 12.00 uur aantreden tegen Unicorns of Love. Winnaar van LGD Gaming en Rainbow7 zal om 08.00 aantreden tegen Legacy Esports. Winnaars uit deze twee games gaan door naar het hoofdtoernooi. Team Liquid en PSG Talon zijn door hun eerste plek in hun groep al geplaatst voor het hoofdtoernooi.