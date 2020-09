Immortals Fenyx Rising pre-order informatie beschikbaar

Origineel onder de naam Gods & Monsters, zal Ubisoft’s Immortals Fenyx Rising op 3 december 2020 verschijnen. De pre-orders zijn nu geopend en er zijn twee edities te koop voor de game.

Immortals Fenyx Rising verschijnt op 3 december 2020 voor de PS4, PS5, XB1, XBSS/X, PC, Stadia en Switch! Als je de current-gen versie koopt bij je favoriete webshop, dan krijg je een gratis upgrade voor de game naar next-gen. Maar, de game krijgt twee verschillende edities met ieder een eigen bonus!

Standaard Editie: Immortals Fenyx Rising

De standaard editie van Fenyx Rising komt met de base-game en de pre-order bonus. De editie kan zowel digitaal als fysiek worden gepre-orderd. Pre-order de base-game beneden! De pre-order bonus voor Immortals geeft je een bonus quest genaamd A Tale of Fire and Lightning. Deze quest geeft je speciale vleugels, gevuld met het vuur van een phoenix. Het lijkt puur cosmetisch te zijn, maar dat is nog niet volledig bekendgemaakt.

Gold Editie: Immortals Fenyx Rising



De gouden editie voor de game komt met de base-game en de eerder genoemde pre-order bonus. Ook krijg je een seizoenspas met post-release DLC content en bonussen. Je krijgt buiten dat een character pack, weapon pack en Prism Wings.

Pre-order hier:

GameMania

NedGame

Ubisoft Store

Ga jij Gods &… ik bedoel Immortals Fenyx Rising pre-orderen of halen na launch? Laat het ons weten in de reacties hier beneden of op Facebook!