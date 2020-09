Pokemon Sword & Shield: The Crown Tundra komt eraan

Vanaf 23 oktober zal The Crown Tundra beschikbaar zijn als tweede deel van de Season Pass voor Pokemon Sword en Shield. Iedere versie zal hetzelfde verhaal dragen met uiteenlopende personages. Je gaat dit keer niet naar een eiland vol zon, zuipen, ziekenhuis, nee! Je gaat naat de ijskoude toendra’s. Daar kan je weer een tiental Pokemon vangen die ontbreken aan de Pokedex. Evenals alle legendarische Pokemon ooit in Pokemon. Er zullen ook fysieke bundels verschijnen op 6 november, waarin de base-game samen met de 2 DLC te koop zullen zijn. Er komt een co-op modus genaamd Dynamax Adventure, waar je vanaf eagle-perspectief Dynamax Pokemon kunt vinden om te bevechten en vangen. Ook zal er een nieuw tournament zijn met nieuwe gevechten.

Om deze release van 23 oktober te vieren, kan je 8 verschillende Pikachu krijgen middels codes. De eerste Pikachu kan je al krijgen door P1KACHUGET in te vullen in je Pokemon Sword/ Shield game!

Voor het eind van 2020 kunnen Pokemon Home gebruikers dan eindelijk hun Pokemon Go avontuur omzetten naar Home en vervolgens naar de Switch games. Er hangen een aantal beloningen vast aan het gebruik maken van de transfer. Zo krijg je een Mythical Melmetal een Gigantamax vorm krijgt! Ook kan je in jouw Pokemon Go game de Mystery Box weer gebruiken om Meltans te vangen voor jouw Shiny Melmetal! Check ook de aangekondigde Galarian Slowking!

New item discovered!

