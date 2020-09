Red Dead Online voegt nieuwe dieren toe

Red Dead Online voegt opnieuw leuke extra’s toe aan de game. En deze keer zijn het geen betaalde bonussen op je werk maar toevoegingen aan de mooie natuur!

Red Dead Online is de online versie van Red Dead Redemption 2. Een spel waar je je dromen kan naleven om een echte cowboy te zijn in Amerika. Zet je cowboy hoed op, spring in het zadel en speel mee met andere spelers om een naam te krijgen in het Wilde Westen. Met banen zoals Bounty Hunter of een maker van Moonshine, voor iedereen is er iets te doen. Je speelt ook in één van de mooiste game omgevingen ooit, dat helpt natuurlijk ook wel mee.

Red Dead Online voegt nu nog meer toe aan die omgeving. Namelijk nieuwe legendary dieren, elanden! Houd je ogen open wanneer je door bepaalde gebieden loopt voor deze schuwe dieren, maar pas op. Een eland mag dan wel verlegen zijn en snel bangig wegrennen, deze dieren blijven gigantisch! Zo heb je de Snowflake Moose, deze eland is niet een piepert of wil speciaal zijn, deze eland woont in besneeuwde gebieden. Warm aankleden dus als je op jacht gaat! Op andere plekken loopt de Knight Moose, deze is zoals we hem kennen, donker van stuk.

Wanneer je deze gigantische dieren hebt omgelegd kan je ze uiteraard villen. Wanneer je de huid bij je hebt moet je op zoek gaan naar Gus’ Trapper, bij zijn store kan je de huiden voor een extra 50% op de normale prijs verkopen! Super handig dus…