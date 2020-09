EA Play 10 november naar Game Pass

Gelijk met de release van de Xbox Series S en Xbox Series X verschijnt EA Play, voorheen bekend als EA Access, op Game Pass. Hierdoor krijgen alle Game Pass abonnees ook toegang tot de vault van EA titels van EA Play.

Het nieuws werd eerder al bekend gemaakt toen de prijs en release datum van de next-gen Xbox werd onthuld. Ongeveer rond dezelfde tijd maakte EA en Microsoft bekend dat EA Play zijn weg naar Game Pass ging maken, later dit jaar. Later dit jaar, op 10 november dus. Op dezelfde dag als de wereldwijde release van de Xbox Series X en de Xbox Series S.

EA Play op Game Pass kost niets extra’s voor Game Pass abonnees. Je speelt dus alle EA titels uit de vault zonder extra kosten. Ook krijg je toegang tot de pre-release demo’s van 10 uur en alle andere EA Play bonussen. Indien je al een Game Pass abonnement én EA Play abonnement hebt, kan je simpelweg je EA abonnement opzeggen vanaf 10 november.

Dat geldt tenminste voor alle console spelers. Speel je enkel op PC, dan moet je nog even wachten, want in december kunnen Ultimate of PC abonnees EA titels downloaden op hun PC.

Recentelijk heeft Microsoft de makers van onder andere Fallout en Skyrim opgekocht. Dit betekent ook dat alle games van Bethesda in de toekomst op dag 1 al naar Game Pass komen. Deathloop en Ghostwire Tokyo nog niet, deze zijn voorlopig Playstation 5 exclusive. Volgende week merken fans de eerste stapjes al, dan komt DOOM Eternal naar Game Pass.

De Xbox Series X en Series S lanceren zonder exclusieve games, maar daarentegen kan je vanaf dag één wel al aan de slag met onder andere Yakuza en Assassin’s Creed Valhalla. Beide games hebben een vervroegde release datum gekregen zodat ze direct speelbaar zijn op de volgende generatie consoles.