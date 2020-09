Animal Crossing staat in het teken van de herfst!

Het is weer tijd geweest voor een nieuwe Animal Crossing update, we hebben de zomer gehad, die gooien we nu écht het raam uit. Nee, het is nu tijd voor een welverdiende herfst. En bij de herfst hoort nog iets, Halloween!

De zomer was leuk maar nu maken we plaats voor regen, storm, warme thee en dekentjes. Maar ook zeker voor een Animal Crossing in Halloween! Je eigen eilandje perfect gedecoreerd in de mooiste en spookachtige versieringen, wie wilt at nou niet? De 31’ste van oktober kan je dan ook echt Halloween vieren met je vrienden. Tot aan Halloween moet je je natuurlijk tot in de puntjes voorbereiden, dat kan op verschillende manieren. Je kan bijvoorbeeld bij Timmy en Tommy op bezoek gaan op snoepjes te kopen. Halloween staat natuurlijk ook wel een beetje in het teken van Halloween.

Als je onderweg naar Timmy en Tommy bent, geef dan vooral even je pompoenen water. Jazeker, pompoentjes zijn er en onwijs belangrijk. Deze gebruik je, als ze volgroeid zijn, voor Halloween DIY’s! Bij Animal Crossing zijn we niet vreemd van het klussen, dus hup; planten, wateren, plukken en bouwen! Maak bijvoorbeeld schattige pumpkin patches op het eiland voor het echte pompoen-pluk-seizoen-gevoel, want geen Halloween is compleet zonder prachtige, of minder prachtige, pompoenen. Overal, vooral overal. En je kan er natuurlijk niet gewoon uitzien. Je kan je nu ook echt verkleden. Pas bijvoorbeeld je huidskleur aan naar spookachtig wit of zombie groen. Ook kan je voor een kleding metamorfose langs de zusjes Able. De shop is gevuld met prachtige costuums!

En dan is er de Halloween dag op Animal Crossing. Vanaf de avond zal Jack, het gezicht van Halloween aanwezig zijn op je eiland, je herkent hem aan de pompoen! Al je bewoners verzamelen zich op het plein voor het feest, maar of je ze herkent is een tweede. Iedereen draagt natuurlijk verkleedkleren! Zo zullen ze bij je ‘trick or treat’en’ en kan jij je gespaarde snoepjes uitdelen. Geheel met nieuwe emotes is het feest compleet, mits je het eiland van jezelf bezoekt. Vergeet dus niet in begin oktober de update te downloaden! Ik kan in ieder geval niet wachten…