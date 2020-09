Assassin’s Creed: Valhalla toont Story Trailer

In een gloednieuwe verhaal trailer van Ubisoft’s Assassin’s Creed: Valhalla zien we verschillende Viking verhalen en historische inspiratie aanbod komen. De game is nog maar een paar weken van ons verwijderd.

De verhaal trailer toont spelers een nieuwe blik in het leven van Eivor, de hoofdpersonage. Eivor is een furieuze Viking die worstelt in een tweestrijd tussen familieplicht en eeuwige glorie. Nadat Eivor en zijn clan van Noormannen uit het noorden worden verdreven door oorlogen en schaarste, doen ze er alles aan om hun nederzetting op te zetten in Engeland.

Tijdens de moeizame reis komt Eivor in aanraking met de Hidden Ones en neemt hij het op tegen machtige figuren. Saksische koningen, oorlogszuchtige zonen van Ragar Lothbrok en een mysterieuze dreiging die het lot van Engeland kan bepalen.

Assassin’s Creed: Valhalla verschijnt 10 november al voor Xbox One X, Series X, Xbox One, Playstation 4, Stadia en Windows PC. Zodra de Playstation 5 op 19 november lanceert is de game ook op Playstation 5 beschikbaar. Spelers die de Xbox One of Playstation 4 versie aanschaffen krijgen een gratis upgrade naar Xbox Series X of Playstation 5 zodra zij overstappen naar de volgende generatie.

De game is vanaf dag één ook inbegrepen in het Uplay+ abonnement.