Minecraft onderweg naar Super Smash Bros. Ultimate

Super Smash Bros. Ultimate X Minecraft brengt spelers een aantal nieuwe fighters en speelvelden in Super Smash Bros voor Nintendo Switch. Minecraft’s Steve en Alex zijn binnenkort speelbaar in de vecht-game van Nintendo.

Minecraft is een van de meest populaire games aller tijden. Een aantal insiders wisten al dat deze personages naar Super Smash zouden komen, maar hebben dit keer netjes hun mond gehouden. Vlak voor de presentatie verschenen er onder Tweets met teksten zoals: “Vreemd dat de dataminers de karakters nog niet gevonden hebben”.

Er is nog geen release datum bekend gemaakt voor de cross-over. 3 oktober wordt er in ieder geval meer informatie onthuld.

Wij waren aardig tevreden over Super Smash Bros. Ultimate toen de game zo’n 2 jaar geleden verscheen. We konden het nét geen 10 geven.

Super Smash Bros. Ultimate is de ultieme variant van Super Smash Bros. Alhoewel de game, naast World of Light, weinig nieuws toevoegt aan de franchise is dit de meest complete en overvolle Smash game ooit gemaakt. Het gemis van een aantal modus en de trofeeën zijn even jammer, maar vervagen al snel in de achtergrond zodra je de prachtig uitziende stages uit vorige delen ziet schitteren in HD terwijl de heetste gevechten de uitkomst van jouw vriendschap voor de rest van je leven zullen vormen.