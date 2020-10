Marvel’s Spider-Man remastered krijgt meer informatie

Marvel’s Spider-Man: Miles Morales: Ultimate Edition is een hele mond vol. De game zal verschijnen op 19 november 2020 in ons mooie landje. Met die ultieme editie komt ook een remaster van PS4’s Spider-Man! Daar is nu meer informatie over.

Als jij de Miles Morales: Ultimate Edition van Spider-Man koopt, dan krijg je in jouw hoes een voucher voor de remaster van Spider-Man erbij! Deze remastering is gebaseerd op next-gen Ray-Tracing en performance. Buiten dat zijn er drie nieuwe suits beschikbaar, waaronder die uit The Amazing Spider-Man. De hele stad is aangepast met de nieuwe reflecties die next-gen te bieden heeft. Ditzelfde geld voor Ambient Shadows. In de afbeelding hier beneden is overduidelijk een toffe manier van reflecteren zichtbaar.

Ook de suits en personages hebben een upgrade gekregen, met hogere details op de huid en ogen. Ieder stukje haar is nu individueel gerendered. De volgende verandering is één waar niet veel mensen fan van zijn. Het gezicht van Peter Parker is namelijk veranderd. Ben Jordan is nu het nieuwe gezichtsmodel voor de remastered versie van de game. Insomniac vind dit een beter passend gezicht. In de reacties zie je dat weinig mensen het daarmee eens zijn:

Buiten dit alles zal de game ook gebruik maken van 3D spacial audio met de compatible headsets, waaronder de Pulse3D. De standaard editie zal 50 piek gaan kosten, deze komt zonder de remastered base-game. Koop je de PS4 editie? Dan krijg je een gratis upgrade naar de PS5 editie erbij.

Spider-Man Miles Morales verschijnt op 12 november 2020 in andere werelddelen en op 19 november 2020 voor ons! Kijk jij uit naar de game? Laat het ons weten in de reacties hier beneden of op Facebook!