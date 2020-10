De Playstation 5 hands-on is er dan eindelijk!

De Playstation 5 is nog een maand en wat daagjes van ons verwijderd. Japanse YouTuber Pocky Sweets is één van de gelukkigen die de console al mocht proberen. In de korte tijd die hij met de console had kunnen wij een beetje spieken, bekijk het hier!

Xbox Series X heeft al een boel hands-on video’s online staan vanuit YouTubers als Austin Evans en UrAvgConsumer. De Playstation 5 bleef hier nog een beetje in achter. Dat veranderd nu! We zien helaas nog geen UI of XMB Menu, maar we krijgen wel hands-on met de console, controller en een aantal games. We zien onder andere DMC5: Special Edition en Godfall! Ook zie je een soort hardware demo in Astro’s Playroom. Bekijk de video hier beneden!

Astro’s Playroom is zoals je ziet een 3D platformer. De game staat op iedere Playstation 5 voorgeïnstalleerd. Deze leuke game krijg je er dus gewoon bij! Godfall moet je uiteraard gewoon aanschaffen. Deze Looter Slasher krijgt in de video hier beneden footage met een tering grote hamer! Ook zie je een klein beetje DMC5 gameplay op de PS5. Beide video’s zijn in het Japans, echter is de gameplay gewoon in het Engels. Buiten deze paar games en een snelle blik op het design van de console en controller, is er nog niet veel meer te zien. We hopen dat er snel meer hands-on met de console komt, want het lijkt een mysterieuze strijd tussen beide consoles te worden.

