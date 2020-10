Fall Guys seizoen 2 is begonnen

In de immens populaire game Fall Guys: Ultimate Knockout is vandaag seizoen twee van start gegaan.

Fall Guys: Ultimate Knockout katapulteert ’s werelds meest memorabele jelly beans in een wereld van middeleeuwse chaos met de langverwachte lancering van seizoen 2. Vanaf vandaag zullen spelers genieten van ridders, paladijnen en levendige vikingen in een volledig seizoen van nieuwe rondes, kostuums, emotes en meer.

Belangrijkste kenmerken van seizoen 2:

4 nieuwe middeleeuwse rondes komen in de rotatie (binnenkort zullen er meer komen)

Hoopsie Legends – Teamwork (soms) zorgt ervoor dat de droom werkt

Knight Fever – De meest uitdagende Gauntlet tot nu toe

Egg Siege – Tactische klauter actie

Wall Guys – Bouw het op, breek het af

Een volledige seizoenspas met nieuwe kostuums, emotes en meer

Een fris nieuw Featured winkelschema voor de duur van het seizoen

Een reeks nieuwe functies, waaronder een Show Selector

De geheel nieuwe Show Selector verzamelt een zorgvuldig geselecteerde reeks shows, inclusief enkele extra speciale tijdelijke evenementen. Elke show bevat een thematische afspeellijst met rondes die passen bij verschillende speelstijlen, zoals Gauntlet en Survival Showdowns.

Last but zeker not least hebben de bestaande Rounds allemaal een frisse lik verf gekregen. Het blijkt dat het hosten van miljoenen shows zijn tol eist. Dus werd het tijd voor een renovatie.

Voor meer game reviews en nieuws kun je verder kijken op onze website!