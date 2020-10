Outriders verschijnt op 2 februari met Cross-Play

Outriders, de RPG-shooter van People Can Fly heeft een nieuwe release datum gekregen. De game verschijnt op 2 februari 2021 en krijgt volledige cross-play ondersteuning.

Oorspronkelijk verscheen Outriders dit jaar nog voor de huidige én nieuwe generatie consoles. Aangezien het erg lang stil bleef omtrent de release leek het er al op dat de game het dit jaar niet meer zou halen. 2 februari 2021 is de nieuwe release datum voor Outriders.

“We werken nog wat langer aan OUTRIDERS om ervoor te zorgen dat iedereen de best mogelijke ervaring met de game heeft. Door nieuwe features als cross-play wordt onze game veel toegankelijker op alle platformen,” zegt Lee Singleton, co-studiohoofd van Square Enix External Studios.

Zodra de game verschijnt kunnen alle spelers met elkaar samen spelen.

Een ander goed nieuwtje is dat je je Playstation 4 of Xbox One versie gratis mag upgraden naar de Playstation 5 of Xbox Series X versie als je later besluit om de nieuwe console in huis te halen. Uiteraard werkt dit alleen als je bij de zelfde familie van consoles blijft.

“We maken met bijzonder veel plezier bekend dat we OUTRIDERS-spelers volledige cross-play-ondersteuning en een gratis upgrade naar de volgende generatie kunnen bieden. Het mooie van dit systeem is dat zelfs als je je PS5 of XSX nog niet hebt gekocht, je toch al kunt beginnen met spelen. Als je OUTRIDERS voor de huidige generatie koopt, krijg je versie voor de volgende generatie gratis,” aldus Jon Brooke, co-studiohoofd van Square Enix External Studios.

Vanaf 2 februari duik je al in deze nieuwe RPG-shooter van Square Enix en People Can Fly (Gears of War Judgement en Bulletstorm). Outriders verschijnt op Playstation 4, Playstation 5, Xbox One, Xbox Series X|S, PC en Google Stadia.

Ga jij volgend jaar op de volgende generatie aan de slag met deze Gears of War en Destiny hybride? Laat het ons weten!