Vierde Night City Wire verschijnt op 15 oktober

Ongeveer een maandje vóór de release van Cyberpunk 2077 verschijnt de vierde Night City Wire aflevering waarin nieuwe aankondigingen en gameplay getoond worden can CD Projekt Red’s aanstaande Open-World RPG.

Over een dikke maand mogen we zelf aan de slag gaan met Cyberpunk 2077, maar vóór het eindelijk zo ver is zien we op 15 oktober om 18:00 nieuwe gameplay beelden. Het thema van de vierde Night City Wire staat in het teken van de voertuigen in de game. Hoe zien ze er uit, hoe klinken ze, wat zijn de specificaties en meer. Fans mogen nieuwe gameplay beelden, aankondigingen en meer verwachten tijdens de show.

The 4th episode of Night City Wire is coming next Thursday, October 15 at 6PM CEST! This time, we’ll go into details about the looks, sounds, and specs of #Cyberpunk2077 vehicles. As usual, you can expect new gameplay footage, announcements, and more! 📺 https://t.co/y8iUIM0gBv pic.twitter.com/CbENAuOCEj — Cyberpunk 2077 (@CyberpunkGame) October 8, 2020

Onlangs deelde we het goede nieuws dat Cyberpunk 2077 goud is gegaan. Wat dit betekent is dat de eerste kopie van de game met succes is gebrand op een schijfje. De game is klaar en de productie is begonnen. De ontwikkelaars besteden de aankomende maand de tijd om de game nog even te voorzien van de nodige bugfixes.

Eerdere Night City Wire afleveringen toonde ons de verschillende groeperingen in de game, levenspaden, de braindance feature en nog veel meer. Waar kijk jij het meest naar uit?

Cyberpunk 2077 verschijnt op 19 november voor Playstation 4, Xbox One en PC. De game is vanaf dag één ook speelbaar op Playstation 5 en Xbox Series X. Volgend jaar verschijnt er een upgrade voor de volgende generatie consoles. Spelers kunnen gratis upgraden.