Jaag op Koroks in Hyrule Warriors: Age Of Calamity

Hyrule Warriors: Age Of Calamity verschijnt op 20 november 2020 voor de Nintendo Switch. Alsof mijn beurs nog niet genoeg pijn gaat doen in november… Maar, gister liet Nintendo een in-depth gameplay video zien voor de game en die zag er geweldig uit!

Nintendo Treehouse staat bekend om het showcasen van gameplay voor aankomende Nintendo titels, daar was deze aflevering geen uitzondering in te bekennen. De video laat de map zien voor Age of Calamity en vooral wat gameplay van verschillende personages. De UI, map, gameplay en characters lijken op een snellere versie van Breath of the Wild. De game ziet er daadwerkelijk veelbelovend uit.

Nu op naar het belangrijke nieuws: KOROKS! Dit zijn de kleine leuke plantjes die we in Breath of the Wild konden verzamelen. Het lijkt erop dat deze ook in Age of Calamity op te jagen zullen zijn! Het is nog niet zeker welke beloningen vast gaan hangen aan het vinden van de Koroks. Wordt het weer een gouden berg aan kak? We zullen het zien op 20 november!

Toch zie je dat de combat er echt tof uit gaat zien. Grafisch komt de game aardig overeen met Breath of the Wild. Ook de UI en map lijken erg accuraat qua in ieder geval design. Age of Calamity kan zomaar de grootste verrassing van het jaar worden, wat denk jij?

Yahaha! You found me! You might find Koroks hiding across stages in #HyruleWarriors: Age of Calamity! Keep an eye out to find them all! #NintendoTreehouseLivehttps://t.co/KyXDFoiK5i pic.twitter.com/6upyvsOAVO — Nintendo of America (@NintendoAmerica) October 7, 2020

Wat vind jij van de Age of Calamity gameplay tot dusver? Laat het ons weten in de reacties hier beneden of op Facebook!