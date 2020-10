De tweede ronde in de groepsfase van Worlds 2020 is zojuist begonnen. Vandaag is het aan groep A om hun groepsfase te beëindigen. Afgelopen week brachten we jullie op de hoogte van de eerste paar dagen van de eerste ronde van de groepsfase. Er resteerde nog een dag die we vandaag nog even met jullie doornemen voordat we vooruit kijken naar de tweede ronde. Kunnen de LEC teams nog uit de groepen komen waarin ze zitten?

G2 Esports en Fnatic moesten dinsdag nog een game spelen voordat de eerste ronde van de groepsfase van Worlds 2020 erop zat. G2 Esports zat comfortabel op een 2-0 stand voordat ze tegen Team Liquid moesten spelen. G2 Esports leek deze game niet heel serieus te nemen en werd er gelijk hard voor afgestraft. Team Liquid speelde een degelijk potje League en wist G2 Esports te verslaan en hun eerste winst op te pakken. Hierdoor kon Suning weer op gelijke hoogte komen in de stand met G2 Esports. Fnatic daarentegen wist op een sterke manier Gen. G te verslaan. De stand in de groep van Fnatic is vrijwel gelijk. Fnatic, Gen. G en LGD Gaming hebben alle drie twee games gewonnen en één verloren. TSM staat onderaan met nul gewonnen games.

Zojuist is de groep van G2 Esports begonnen. G2 Esports speelt nu tegen Team Liquid en hopelijk nemen ze deze game nu wel serieus. G2 Esports zou gewoon uit deze groep moeten komen en wordt waarschijnlijk vergezelt door Suning. Vrijdag is het de beurt aan Rogue om door te gaan naar de volgende ronde van Worlds 2020. Met een winst op PSG Talon en JD Gaming kunnen ze zo maar uit de groep komen, al lijkt het erop dat DAMWON Gaming en JD Gaming uit deze groep zullen komen. Fnatic is zaterdag aan de beurt. Met drie teams op een gelijke stand kan deze groep alle kanten op. Als Fnatic blijft spelen zoals tegen Gen. G dan zouden zij makkelijk uit deze groep moeten komen.