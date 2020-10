Review: Star Wars: Squadrons

Het is tijd om te piewpiewpiewen in de nieuwe Star Wars game van EA en Motive Studios. Maakt deze game fouten goed, die zich in eerder Star Wars titels manifesteerde? Kort antwoord: Ja! Lang antwoord: Hier beneden!

Star Wars: Squadrons is essentieel gezien een space combat game, waar jij de controle neemt over verschillende schepen binnen het Star Wars universum. De game heeft een vrij korte maar erg unieke verhaallijn om doorheen te spelen, genoeg multiplayer plezier om je een lange tijd zoet te houden en is ook nog eens volledig in VR te spelen. Alsof dat nog niet genoeg is, is het een uitdagende game om het op zijn zachtst uit te drukken. Let’s get into it!

Controls

Laten we direct beginnen met misschien wel het belangrijkste aspect dat de fundering van Squadrons zal moeten leggen: controls! Laat ik even voorop stellen dat de game erg responsief voelt, wanneer je met een controller speelt. Je kan de game met speciale controllers spelen, zoals flight sticks, dit heb ik echter niet geprobeerd. Ik hoor dat dit nog niet uitermate perfect werkt, maar dat hieraan gewerkt word!

Het gebruik van beide joysticks om te sturen en vliegen heeft een kleine learning curve, het is een feeling die je even door moet krijgen. Mits je dit gevoel door begint te krijgen zal je merken dat de game steeds soepeler aan begint te voelen. Ik heb zelf de sensitivity een beetje omhoog gepompt, omdat ik vond dat de controls zoals ze kwamen iets te traag aanvoelden. Dit ligt uiteraard bij iedereen anders. Maar, heb jij problemen met de joysticks, probeer eens aan de settings te kloten tot je die sweet spot hebt bereikt.

Ieder schip voelt anders en heeft ook andere mogelijkheden. Je hebt sowieso verschillende mogelijkheden op het gebied van mobilisatie. Je zal constant keuzes moeten maken tussen zowel de snelheid van je schip, als je damage output of de hoeveelheid aan schild dat je hebt. Dit is allemaal erg situationeel. Wanneer je meerdere turrets op je gemikt hebt ligt de keuze tussen snel wegvliegen, volle gas in de aanval of juist zoveel mogelijk verdedigen erg dicht bij elkaar. Welke keuze het beste werkt is volledig aan jou en je speelstijl.

Story

De singleplayer van Squadrons is vrij karig in het aantal missies dat je hebt. Sommige missies zijn wat langer maar de game zelf is binnen 8-12 uur wel uit te spelen. Het verhaal dat ze proberen te vertellen is over het algemeen prima, maar laat ook nog her en der wat te wensen over. Maar goed, voor een game die zich puur richt op het vliegen van Starfighters, Wing Bombers, TIE Reapers en andere schepen is de campaign best uitgebreid. Je leert hier vooral de basis en wat licht geavanceerdere mogelijkheden voor de schepen en je krijgt wel een tof verhaal mee. Dus, alhoewel niks baanbrekends, is het een toevoeging die wel welkom is en die een sterke basis legt voor de multiplayer, want dat is waar de game vooral om draait.

Waar het om draait, of vliegt

De multiplayer is waar het voor de meesten om zal draaien. De multiplayer is ook vrij lastig op veel momenten, dat zorgt er bij mij sowieso voor dat ik beter mijn best wil doen in de potjes erna. Je bent constant bezig met je eigen skills te verbeteren en om bekend te geraken met alle starships. Dogfights is een fantastisch leuke manier om je eigen speelstijl te ontwikkelen, gezien je hier in verschillende situaties zal worden getest, ieder potje opnieuw. Dogfights is je standaard team deathmatch mode, waar Fleet Battles zich focust op multistage objective-based gameplay. Dit is ook de meest diepgaande mode die de game te bieden heeft op het moment. Hier gaan twee teams elkaar de grond in boren, om vervolgens elkaars capital ship uit de lucht te knallen.

Je zal door de modi verschillende soorten schepen gaan proberen. In Dogfight merk ik dat ik vooral de neiging heb om Interceptors en Fighters te gebruiken, voor de snelle mobiliteit en de algemene pacing van de potjes. In Fleet Battles probeer ik altijd te kijken naar welk schip past bij welke situatie, of wat de indeling van mijn team is.

Graphics, geluid en maps

Star Wars: Squadrons ziet er goed uit, vooral voor een game die ook volledig in VR te spelen is. De schepen zien er van binnen allemaal uniek uit en ze geven je echt het gevoel dat je in een starship zit. De first-person camera tijdens dialogen oogt soms een beetje raar, maar die keuze is gemaakt met VR in gedachten en daardoor ook wel begrijpelijker. Sound design is waar Squadrons ook veel pluspunten scoort. Je voelt en hoort constant de lasers, kogels, schepen, brokstukken en stemmen om je heen gieren en dit zorgt ervoor dat ik constant het gevoel had dat ik midden in de actie zat. Het zestal aan maps dat de game kent heeft stuk voor stuk een frisse blik gekregen van de ontwikkelaars. Met de hoop dat er meer maps gaan komen die van evenveel kwaliteit voorzien zullen zijn, wil ik even kwijt dat ik het tof vind dat maps die zich constant in de ruimte bevinden dus toch afwisseling kunnen bevatten. Chapeau!

Verdict

Als dit het soort game is waar je op zat te wachten, dan is Star Wars: Squadrons de beste ervaring die de gaming wereld te bieden heeft. Het is niet de beste en meest lange verhaallijn en qua multiplayer maps is er kwantitatief nog wat te wensen, maar verder is dit voor de niche markt waar de game voor bedoeld is een echte blast. De game ziet er goed uit, speelt responsief, heeft logische controls en maakt tot nog toe aardig goede keuzes op multiplayer gebied. Kortom: een echte aanrader voor de fan en de nieuwschierige mens!

Wil je meer reviews zien? Houdt dan zeer zeker onze Facebook in de gaten voor al jouw gaming nieuws, reviews en meer!