Genshin Impact krijgt nieuw gebied in versie 1.2

Genshin Impact is zo’n twee weken geleden uitgekomen op PC, Playstation 4 en mobile. Dit is slechts het begin van de game en veel spelers wachten al op nieuwe content. Gisteren mochten we al aan de slag met een nieuw tijdelijk co-op evenement, de Elemental Crucible. Het evenement duurt een week. Dus sleep snel die gratis Primogems de wacht in.

Waar het evenement je slechts tijdelijk zoet houdt, moeten aanstaande grotere updates je wat langer aan de gang houden. Eerder lekte er al meerdere details uit omtrent versie 1.1. De meeste van deze gelekte details blijken niet waar te zijn. De kompas om je laatste Geoculus of Anemoculus te vinden komt er in ieder geval wél aan. We gaan ongeveer om de 6 weken een grote content update zien in Genshin Impact. De eerste verschijnt op 11 november in versie 1.1.

In een blog post maakt Mihoyo bekend welke evenementen er gaan plaats vinden in welke versies.

– Version 1.1 – Estimated to arrive November 11, the Unreconciled Stars event will take place in this version.

– Version 1.2 – Estimated to arrive December 23, this version will unveil the Dragonspine area and its related event.

– Version 1.3 – Estimated to arrive in February 2021, the Lantern Rite event series comes with this version.