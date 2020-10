Meer Spider-Man: Miles Morales informatie opgedoken

Vandaag leren we meer over de abilities en schurken uit Spider-Man: Miles Morales. Ook krijgen we een kort overzicht over de grafische mogelijkheden voor de game!

Spider-Man: Miles Morales verschijnt samen met de enhanced versie van Spider-Man op 15 november voor Amerika en 19 November voor ons! De game zal te spelen gaan zijn op de de Playstation 4 en Playstation 5. Zit je dus niet bij de eerste next-gen lichting? Geen zorgen, je kan de game gewoon spelen!

You want a piece’o me?

Het is nog een dikke maand tot dat wij controle kunnen nemen over Peter Parker en Miles Morales. We beginnen in die tussentijd steeds meer teasers voor de gameplay en verhaallijn te zien. De nieuwe game zal namelijk niet alleen het verhaal van Miles vertellen, maar ook blikken leggen op hoe Peter Parker tegenwoordig leeft, ademt, eet, poept. Je begrijpt wel waar ik naartoe wil. Je zal dus ook segmenten als Parker gaan spelen. Buiten dat zal de hele moveset voor Miles Morales voorzien zijn van unieke animaties die meer passen bij zijn karaktereigenschappen. Zo wilt Insomniac ook meer mogelijkheden ontwikkelen binnen een nieuwe learning curve voor Miles.

Miles Morales zal buiten de eerder getoonde schurken ook een paar niet genoemde schurken tegen gaan komen. De sequel belooft ook langer te zijn dan Spider-Man 2018. Insomniac wilt dat de game veel meer is, dan alleen een complete re-skin.

Performance en graphics

We hebben hier al meer informatie over gekregen op een eerder tijdstip. Nu lijkt er toch iets meer bekend te zijn over de performance en looks voor de game. De PS5 heeft twee modi voor de game:

PS5 Performance Mode: Dynamische resolutie tot 4K met 60FPS

PS5 Fidelity Mode: 4K/30FPS met Ray-Tracing en verbeterde visuals

Buiten dat zal de game geen laadschermen hebben, echter kan je er wel voor kiezen deze toch te gebruiken als ‘off-moment’. Meerdere early testers waren erg onder de indruk van het gebruik van Ray-Tracing in zowel Miles Morales als de originele game.

