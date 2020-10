Phasmophobia; een klein extraatje rondom Halloween

Eigenlijk moeten we deze maand geheel spenderen aan spookachtig goede games. Uiteraard hoort dat bij het seizoen, Halloween is around the corner! Daarom wil ik Phasmophobia een kleine spotlight geven voor je.

Phasmophobia, het woord dat gebruikt wordt om de angst voor geesten te beschrijven. Eigenlijk hebben we er allemaal wel een beetje last van, maar soms is het gewoon even lekker om die angst op te zoeken. Dat kan met de gelijknamige game! Een nieuw spel, wat nu in early access is, wat je kan spelen tot vier personen. Dit kunnen vrienden zijn maar ook online spelers, je kan ook met minder spelen. Wat nog leuker is aan dit spel, is dat het speelbaar is met de VR! Zelf heb ik mijn mooie VR ook liggen maar ik durfde, en nog altijd, nog niet aan om het in VR te spelen. Dat kan mijn hart niet aan, maar misschien die van jou wel! Trommel wat vrienden op en duik in een spookachtig wereldje waar jullie de ghosthunters zijn.

Je doel in Phasmophobia is om aanwijzingen en bewijs te vinden dat het ergens spookt. Er staan steeds een aantal huizen uit waar jij met je crew moet uitzoeken wat er spookt. Spoken zijn er sowieso maar het is aan jullie om uit te zoeken welke spoken er juist rondhangen. Dit kan met allemaal verschillende kenmerken en items uitgezocht worden. Zo heb je een poltergeist die nergens bang voor is en zijn enige doel is om jullie om te leggen. Omleggen ja, je kan zeker hartstikke dood in deze game. Hoe meer jij het spook boos maakt, hoe sneller het kan zijn dat je het loodje legt. Maar je hebt ook spoken die wat schuwer zijn, of juist slinkser. Gebruik je EMF, thermometer, infra rood lamp of gewoon je stem om te achterhalen met wie of wat jij te maken hebt. Ook je stem telt inderdaad mee. Stel je microfoon in en gebruik alleen de in-game voice om te communiceren met je team en het spook. Soms krijg je antwoord en andere spoken worden onwijs boos als je hun naam blijft herhalen.

Duik in dit spookachtige avontuur Phasmophobia als je durft en houd je hart bezig met pompen, want man, man, man. Dit was zeker eng. Houd wel in de gaten dat deze game nog niet uitgebracht is (dus nog in early access), kijk dus niet op van bugs of wonky graphics. Het hoort er nog bij en buiten dat is het nu al een steengoede game!