Mass Effect: Legendary Edition krijgt rating in Korea

De Mass Effect trilogie remaster is weer zo’n gevalletje slechtst bewaard geheim in de gaming industrie. Het lijkt er op dat de aankondiging en release al aanstaande zijn. De game krijgt een rating in Korea.

De gerucht omtrent de Mass Effect Trilogy gaat al een hele tijd de rondte. De game zou eind dit jaar moeten verschijnen, maar het lijkt er op dat de releasedatum iets verschoven is. Naar alle waarschijnlijkheid nu ergens begin 2021. In Korea heeft de Koreaanse variant van Pegi de game al voorzien van een leeftijdscategorie.

Het kan goed zijn dat de officiële aankondiging niet ver meer van ons verwijderd is. We zagen een soort zelfde vertoning eerder dit jaar met Crash Bandicoot 4 die een rating kreeg in Taiwan, nét vóór de officiële aankondiging.

Het is lang stil geweest omtrent de Mass Effect franchise. De originele trilogie werd afgesloten met een teleurstellend einde waar de ontwikkelaars nog op terug zijn gekomen. Mass Effect Andromeda had niet alleen een teleurstellend einde, maar ook een teleurstellend begin en midden. Bioware’s Anthem is ook niet wat het zijn moest en de studio wordt nu sterk in twijfel getrokken. De remaster wordt waarschijnlijk verzorgd door een andere studio. EA komt volgende maand ook al met een Remaster van een oude game, wel iemand die niemand had verwacht. Namelijk: Hot Pursuit.

Kijk jij er net als ons al een tijdje naar uit om Mass Effect opnieuw op te pakken op de huidige en nieuwe generatie consoles? Het lijkt nu toch echt te gaan gebeuren!