Final Fantasy VII en Final Fantasy VIII Twin-pack ook naar Europa

De Final Fantasy VII en Final Fantasy VIII Twin-pack voor Nintendo Switch komt ook naar Europa. Voorheen konden fans de game al bestellen, maar enkel de Japanse import versie.

Ongetwijfeld ben je bekend met Final Fantasy VII en Final Fantasy VIII. De veelgeprezen titels uit de franchise verschijnen opnieuw in fysieke vorm voor Nintendo Switch. Een fysieke versie van Final Fantasy VIII Remastered verschijnt ook voor Playstation 4. Vanaf 4 december zijn ze bij selecte retailers verkrijgbaar met een adviesprijs van €39,99. Je kunt de game ook alvast bestellen via de Square Enix webshop.

Eerder dit jaar verscheen de langverwachte remake van Final Fantasy VII. Voor veel fans van de franchise was dit ook de eerste aanraking met het verhaal van Cloud. Wil je de originele ervaring (opnieuw) beleven? Dat kan binnenkort heel eenvoudig via je Nintendo Switch. Om het iets toegankelijker te maken zijn er extra opties beschikbaar:

3x Speed Mode: Hiermee speel je de game op driedubbele snelheid.

No Encounters: Gevechten met vijanden zijn uitgeschakeld. Hierdoor kunnen fans zich focussen op het verhaal, maar wel nog genieten van de event-battles die bij het verhaal horen.

Battle Enhanced Mode

Voor Final Fantasy VIII Remastered geldt ongeveer hetzelfde. Net als in de eerdere titel is er een 3x Speed Mode aanwezig om de game versneld af te spelen. Eveneens de No Encounters optie. Verder is er ook een Battle Assist optie waardoor je altijd beschikt over het maximale aantal HP en ATB en je op elk moment Limit Breaks kunt uitvoeren.

Ga jij later dit jaar, of volgend jaar aan de slag met deze Twin-pack, of heb je de import versie al in huis gehaald omdat je echt niet kon wachten?