Klee Banner deze week naar Genshin Impact

Indien je zondagavond na 19:00 Genshin Impact hebt gespeeld heb je misschien gemerkt dat je alleen nog maar kunt graaien uit de standaard Banner. De Venti Banner en de Weapon Banner zijn verdwenen.

Dat komt omdat er ruimte wordt gemaakt voor twee nieuwe Banners. De ‘Limited’ Banners lopen op een net geen drie weken rotatie. Dus iedere drie weken heb je kans om een gelimiteerde personage te winnen uit de desbetreffende Banners. De aanstaande Banner bevat Klee, een 5* Pyro DPS personage.

Naast een grotere kans op Klee (50% indien je een 5* wens wint). Is er ook een grotere kans om Noelle, Sucrose en Xinqiu te winnen. Dit zijn 4* personages waar je een extra grote kans op krijgt als je een 4* wens wint. Dit gebeurt sowieso iedere tiende wens, indien je niet binnen die 10 al een 4* wens wint. Voor 5* wensen geldt dit iedere 90 wensen in de Limited Character Banner. En 80 wensen in de Limited Weapon Banner. Wederom als je niet binnen die 90 of 80 al eerder een 5* weet te bemachtigen.

Nu we het toch over de Limited Weapon Banner hebben. Lost Prayer to the Sacred Winds en Wolf’s Gravestone zijn aankomende drie weken de Uprate 5* wapens in de Limited Weapon Banner. Indien je een Claymore personage hebt is de Wolf’s Gravestone een sterke aanrader.

De twee nieuwe Limited Banners verschijnen op 20 oktober 18:00 en blijven naar alle waarschijnlijkheid even lang als voorgaande Limited Banners. Indien dit het geval is eindigen de twee Banners op 9 november, 2 dagen vóór de eerste grote update.

Indien je Klee alvast wilt uitproberen is er goed nieuws. Met de komst van de nieuwe Banner kan je met een try-out evenement het schattige kleine meisje al in een gevecht uitproberen. Je kunt haar ook even spelen in een Character Story Quest die je vrij speelt op Adventure Rank 36 met een Story Key. Die je krijgt door het voltooien van Daily Quests. Je kunt haar hier beneden ook alvast in actie zien!