Rainbow Six Siege deze week nog naar Game Pass

Xbox One en Android spelers mogen binnenkort aan de slag met Rainbow Six Siege via Xbox Game Pass. 22 oktober wordt de alsmaar uitbreidende competitieve shooter van Ubisoft toegevoegd aan de digitale game-bibliotheek.

De geruchten verschenen al voor het weekend en deze blijken waar te zijn. Vanaf 22 oktober spelen Xbox Game Pass leden Rainbow Six Siege via een Xbox One of Android toestel via xCloud. Het betreft de basis game zonder additionele speelbare personages. Game Pass leden kunnen in-game items wel met korting aanschaffen. Zo krijg je tot 10% korting op in-game aankopen zoals de Year 5 Pass die je toegang geeft tot alle Operators uit jaar 5.

Rainbow Six Siege blijft maar groeien. De game kent op dit moment zo’n 60 miljoen spelers en jaarlijks verschijnt er nieuwe content in de game. Nieuwe Operators, maps en kwaliteitsupdates. Oude maps worden herzien om beter bij de huidige speelstijl te passen van de veel gevarieerde Operators.

De nieuwste update van Rainbow Six Siege voegde Sam Fisher toe als speelbaar personage. Zijn codenaam is Zer0 en zijn gadget is een camera die hij op muren kan schieten om zowel beide kanten te kunnen bekijken. Gepaard met deze update kwam een rework van Chalet en werd het nieuwe ping-systeem geïntroduceerd. Hierdoor kunnen spelers tegenwoordig vijandelijke gadgets markeren zodat teamleden op de hoogte zijn van mogelijke valstrikken. Attachments kregen ook een facelift met de nieuwe update. Zo zijn er nieuwe kijkers om op je wapen te plakken en kan je ook de kleur van de reticle aanpassen.

Al om al een grote update die spelers weer een kwart jaar zoet houden. Ieder jaar verschijnen er vier grote updates gelijktijdig met een nieuw Seizoen voor de Ranked Playlist.

Ga jij je nu voor het eerst mengen in Team Rainbow door middel van Game Pass?