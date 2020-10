G2 Esports wint met speelsgemak op Worlds 2020

G2 Esports heeft zich geplaatst voor de halve finales van Worlds 2020. G2 Esports wist gisteren Gen. G uit de LCK te verslaan met 3-0. In de halve finale nemen zij het op tegen DAMWON Gaming die eveneens won met 3-0 van DRX. Helaas moeten we echter afscheid nemen van Fnatic. Na een zinderende kwart finale tegen TOP Esports wisten zij niet de winst te pakken tegen de titel favoriet van het toernooi. Desondanks mag het team trots zijn op hun behaalde prestatie. TOP Esports neemt het in de halve finale op tegen Suning.

De kwartfinales waren over het algemeen vrij snelle en korte series om te zien. De eerste kwartfinale van Worlds 2020 was DRX tegen DAMWON Gaming. DAMWON Gaming één van de titel kandidaten maakte met 3-0 korte metten met DRX. In een overtuigende serie aan games versloegen zij hun regio genoot. Een dag later was het aan de beurt voor de twee LPL teams Suning en JD Gaming. JD Gaming begon als favoriet aan deze duel en won ook de eerste game. Echter was het woord daarna aan Suning. In de drie opeenvolgende games sloeg Suning hard terug en pakte zij de winst op JD Gaming.

In de kwartfinale van zaterdag en zondag was het tijd voor de twee overgebleven teams uit de LEC. Fnatic nam het op tegen de titelfavoriet TOP Esports. Fnatic begon hun kwartfinale van Worlds 2020 overtuigend. De eerste twee games werden vrij snel en met gemak gewonnen. Eenmaal op match point wist Fnatic het helaas niet om te zetten naar een winst. TOP Esports kwam goed terug en won de derde en vierde game. In de vijfde game leek het erop of Fnatic nog kon winnen, maar het was TOP Esports dat met de winst ervandoor ging. G2 Esports wist in hun kwartfinale wel te winnen van Gen. G. Met speelsgemak werd het team uit de LCK verslagen en zagen we weer een G2 Esports dat we van vorig jaar kennen. Komende weekend worden de halve finales gespeeld.