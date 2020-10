Nieuw Playstation VR bundel met Playstation 5 adapter

Zoals eerder al bekend werd gemaakt is de Playstation VR ook compatibel met de Playstation 5. Je hebt hier wel een verlengstukje voor nodig, maar deze krijgen alle Playstation VR gebruikers gratis.

Het is nog onduidelijk hoe PSVR fans dit verlengstukje kunnen bemachtigen. De Playstation 4 camera past namelijk niet direct in de Playstation 5. De Playstation 5 camera werkt daarbij niet samen met de Playstation VR. Je hebt dus echt een Playstation 4 camera nodig en een verlengstukje om deze aan te sluiten op je Playstation 5. In de nieuwe bundels die zijn opgedoken in Japan wordt het verlengstukje in ieder geval al meegeleverd.

Hoe krijg ik de adapter als ik al een Playstation VR heb?

Opmerkelijke genoeg heeft Sony nog geen details bekend gemaakt omtrent de adapter. Eerder maakte Sony wel bekend dat iedereen met een PSVR headset gratis een adapter zou krijgen. Hoe ze deze precies gaan uitdelen is niet bekend. Het lijkt er in ieder geval niet op dat je deze al op de dag van release zal ontvangen. Playstation 5 verschijnt al over minder dan een maand en er is nog geen communicatie geweest omtrent de adapter.

Kan ik de Playstation 5 camera gebruiken voor mijn PSVR?

Je zou misschien denken: Dan ruil ik de Playstation 4 camera toch gewoon om met de HD camera van de Playstation 5? Heel goed, maar dat werkt dus niet. De Playstation 5 camera is niet compatibel met de VR headset. Je bent dus volledig afhankelijk van de adapter indien je gelijk overstapt op Playstation 5.