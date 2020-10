Nieuwe Mandalorian Seizoen 2 trailer opgedoken

Een nieuwe trailer voor alweer het tweede seizoen van The Mandalorian is opgedoken. De trailer geeft een diepere blik op wat de show gaat zijn, wanneer deze op 30 oktober weer op Disney+ zal verschijnen.

Het lijkt erop dat Mando op zoek is naar Baby Yoda’s ras, om hem terug te brengen naar waar hij hoort. Dit zal ook een zorgen voor meer world-building en lore omtrent het Yoda ras. Verschillende personages uit seizoen 1, waaronder Cara Dune, zullen dit maal een grotere rol hebben binnen de serie. Hoe dan ook, The Mandalorian seizoen 2 ziet er veelbelovend uit.

Ook de CGI lijkt een kleine bump te zien in kwaliteit. Het budget voor de serie is sowieso al vrij hoog, wat iedere aflevering laat voelen als een film op gebied van kwaliteit van de CGI, het camerawerk en de audio-ervaring. Seizoen 2 van The Mandalorian zal wederom 8 afleveringen gaan zien, net zoals in seizoen 1. Er zullen ook wat nieuwe castleden gaan zijn, maar het is tof om te zien dat mensen als Cara een grotere rol gaan krijgen en volledig in de actie zullen gaan duiken.

The Mandalorian begint op 30 oktober! Ga jij kijken? Laat het ons weten in de reacties hier beneden of op Facebook! Wij zijn benieuwd naar jouw mening.