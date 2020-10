Assassin’s Creed: Valhalla toont Season Pass content

Assassin’s Creed: Valhalla is nog maar enkele weken van ons verwijderd. En Ubisoft toont nu al wat er aan zit te komen ná de launch van de game. Spelers krijgen zowel betaalde DLC en gratis content verspreid over verschillende seizoenen.

De betaalde DLC zitten inbegrepen in de Season Pass, Gold Edition en Ultimate Edition van Assassin’s Creed Valhalla. Spelers krijgen ook een bonus missie die direct speelbaar is vanaf de dag dat de game uit is. Er verschijnen twee grote uitbreidingen voor de game na launch, beide nemen spelers mee naar nieuwe gebieden.

Wrath of the Druids

In het voorjaar van 2021 reizen spelers naar Ierland om de geheimen achter de eeuwenoude cult van druïdes te ontrafelen. Het thema van deze uitbreiding is zeer donker en mysterieus. Omgeven door Gaelische mythen en folklore, trekken spelers door het Ierse landschap.

The Siege of Paris

In de zomer van 2021 verlaten we het Engelse grondgebied en trekken we ten strijde in de meest ambitieuze Vikingstrijd ooit: de aanval op Parijs! Infiltreer de stad, verover de Seine, ontdek vijandige geheimen en vorm strategische verbonden om de toekomst van clan Eivor veilig te stellen.

The Legend of Beowulf

Vanaf de lancering van de game krijgen Season Pass, Gold of Ultimate Edtion spelers direct toegang tot deze exclusieve missie. I deze missie komen spelers achter de gruwelijke waarheid achter de legende van Beowulf.

Gratis content in Assassin’s Creed Valhalla!

Niet alleen verschijnt er betaalde DLC voor Valhalla, maar ongeveer iedere drie maanden verschijnen er ook gratis updates voor iedereen. De updates komen in de vorm van seizoenen en het eerste seizoen begint al in december. Dit seizoen brengt onder andere het volgende met zich mee:

Toevoegingen aan de nederzetting, waaronder een nieuw gebied en een traditioneel Yule festival.

River Raids, een nieuwe game mode die spelers uitdagende raid content biedt.

Rangen voor de Jomsviking, de speciale Viking-luitenants die vrienden en andere spelers uit de community rekruteren. Hoe hoger de rang van een Jomsviking, hoe meer zilver spelers verdienen wanneer deze gerekruteerd wordt door iemand anders.

Elk seizoen gaat verder gepaard met nieuwe skills, wapens, uitrusting en cosmetische aanpassingen voor Eivor’s nederzetting, schip, paard en raaf.

Assassin’s Creed Valhalla verschijnt op 10 november voor Xbox Series X|S, Xbox One, Playstation 4, Stadia, PC en Uplay+. Vanaf 19 november is de game ook verkrijgbaar voor Playstation 5.