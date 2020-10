Halve finales komend weekend voor Worlds 2020

Nog twee weken te gaan voordat we weten wie de nieuwe World Champions zijn. Van de 24 teams zijn er nog maar vier teams over. Van de 11 regio’s zijn er nog slechts drie regio’s vertegenwoordigd in de halve finales van Worlds 2020. De LEC heeft met G2 Esports nog één kandidaat over. De LCK heeft ook nog maar slechts één team over: DAMWON Gaming. De LPL heeft nog twee teams over en dat zijn Suning en TOP Esports.

Komend weekend hebben we eerst de halve finales nog voordat we een winnaar kunnen kronen van Worlds 2020. Op zaterdag zien we het treffen tussen de LCK en de LEC. DAMWON Gaming neemt het dan op tegen G2 Esports. Beide teams kenden een vrij gemakkelijke kwartfinale. DAMWON Gaming maakte in korte tijd korte metten met regiogenoot DRX. G2 Esports had eveneens een snelle middag met het verslaan van een ander team uit de LCK Gen. G. Beide kwartfinales werden gewonnen met 3-0. Kan G2 Esports de titelfavoriet DAMWON Gaming verslaan en voor de tweede keer in de finale te komen? De halve finale tussen G2 Esports en DAMWON Gaming begint om 12 uur Nederlandse tijd.

Zondag wordt de halve finale gespeeld tussen de twee overgebleven LPL teams. Suning neemt het op tegen de andere titelkandidaat TOP Esports. Suning wist verrassend te winnen van JD Gaming en blijkt een geduchte tegenstander. Wellicht kan het team opnieuw stunten door de titel favoriet uit het toernooi te gooien. TOP Esports had een lastigere kwartfinale van Worlds 2020. Fnatic bleek een lastige tegenstander voor ze te zijn. TOP Esports kwam op 2-0 achterstand maar wist die om te buigen naar een 3-2 winst. Blijkbaar lijkt het team toch behoorlijk kwetsbaar te zijn. Genoeg ruimte voor Suning om eventueel de winst op TOP Esports te kunnen pakken. Deze halve finale wordt zondag om 11 uur Nederlandse tijd gespeeld.