Minder Gears 5 input lag met Xbox Series X

Gears 5 krijgt 120fps support en dat zorgt al voor een responsievere ervaring dan dat spelers op de Xbox One konden ervaren. Toch was de game op de Xbox One een slachtoffer van best zware input lag. Dit gaat veranderen!

Gears 5 kwam vorig jaar uit en wij waren onder de indruk van de gameplay, nieuwe mechanics, betere graphics en de groei van alle personages. Er waren echter wat nadelen die door veel spelers op werden gevangen, waaronder performance issues op de standaard Xbox One en een vrij hoge input lag, inhoudende dat jouw invoer op de controller zichtbaar laat reageert op je beeldscherm. De performance op de Series X zal dit drastisch moeten verbeteren!

De input lag op de Series X zal namelijk gemiddeld uit gaan komen op 37ms op 120fps, dit was 85ms op de Xbox One X met 60fps. Vanaf de 60-65ms ga je pas echt een verschil merken, dus van 85ms naar 37ms is een immens verschil! Dit gaat echter om de multiplayer. De input lag in de campaign was namelijk 97ms, deze is verbeterd naar 60ms, dus op het randje van erg zichtbaar. Windows 10 spelers kunnen dit hele bericht natuurlijk negeren, gezien de game daar al een sterke optimalisatie had.

