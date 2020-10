Speel nu gratis de Immortals Fenyx Rising Demo

Op 3 december verschijnt Ubisoft’s hybride tussen The Legend of Zelda: Breath of the Wild en Assassin’s Creed: Odyssey. Immortas Fenyx Rising is nu al speelbaar via een speciale demo, exclusief op Google Stadia.

Je bent misschien geen fan van Google’s Stadia, misschien heb je er zelfs nog niet eens van gehoord. Google Stadia is Google’s game streaming platform waarbij je zelf geen console of sterke PC nodig hebt om de nieuwste games te kunnen spelen. Vandaag mogen spelers al aan de slag met Immortals Fenyx Rising is een exclusieve Stadia Demo. Je hebt hier geen Pro lidmaatschap voor nodig. Iedereen kan de Demo dus uitproberen.

Gratis Immortals Fenyx Rising Demo?

Ja, en het is heel erg gemakkelijk om er aan te beginnen. Het gemak van Stadia is namelijk dat je niets hoeft te downloaden. De game begint direct als je op de ‘Play’ knop drukt. Klik hier om naar de landingspagina te gaan van de game op Stadia! Scrol vervolgens iets naar beneden en klik op ‘Gratis Spelen’. De game begint nu direct af te spelen.

Je kunt de Immortals Fenyx Rising Demo ook spelen via je smartphone. Download de Stadia app in de AppStore en navigeer in de app naar de product pagina om de demo te starten. Je kunt een controller aansluiten, maar ook met touch-controls spelen.

Spelen op TV zoals je met een console gewend bent is ook mogelijk. Hier heb je wel een Chromecast Ultra voor nodig. Hiermee kan je namelijk de Stadia app streamen naar je Chromecast en met een Stadia Controller spelen.

Om de demo te kunnen spelen heb je enkel een account nodig. Je kunt hier ook je Google account voor gebruiken aangezien Stadia een product is van Google. Zodra je de game eenmaal in handen hebt op 3 december, speel je op alle apparaten met dezelfde voortgang dankzij cross-save via Ubisoft Connect.