Cross-Save komt naar Ubisoft games

Ubisoft heeft onlangs hun nieuwe platform Ubisoft Connect aangekondigd. Het platform gaat Ubisoft Club vervangen en dient als een centrale hub voor alle Ubisoft spelers op alle platformen.

De dienst gaat beginnen op 29 oktober, gelijk met de release van Watch Dog Legion. Om de release alvast te vieren worden meer dan 1000 Ubisoft Club beloning nu gratis weggegeven. Net als met Ubisoft Club kunnen spelers met Ubisoft Connect online punten verdienen om uit te geven aan in-game outfits, wapens en andere beloningen.

Cross-Save

Een grote toevoeging aan het nieuwe systeem van Ubisoft is Cross-Save! Dit betekent dat je op ieder platform kunt spelen en je voortgang wordt behouden. Het maakt dus niet uit of je Assassin’s Creed: Valhalla speelt op je Playstation 4, PC en later misschien een Playstation 5 of Xbox Series X. Door de cross-save functionaliteit van Ubisoft Connect wordt je voortgang opgeslagen en kan je deze op platform naar keuze hervatten.

Het addertje onder het gras is dat dit nog niet voor alle Ubisoft games geldt. Sterker nog, is het alleen van toepassing op toekomstige titels en voorlopig enkel de volgende:

Assassin’s Creed: Valhalla

Immortals Fenyx Rising

Riders Republic

“Next-gen gaming gaat verder dan technologische verbeteringen en verbeterde graphics. Voor ons, als ontwikkelaar en uitgever, gaat het erom meer vloeiendheid en veelzijdigheid tijdens het spelen te brengen en vrijheid te creëren om games op welk apparaat dan ook te spelen met wie je maar wilt”, zegt Stephanie Perotti, Ubisofts Vicepresident van Online Services. “Ubisoft Connect is onze kijk op een nieuwe, gestroomlijnde ervaring om niet alleen de overgang tussen generaties en platformen te vergemakkelijken, maar ook het uitgangspunt te zijn voor nieuwe diensten die verder bijdragen aan nieuwe, spelersgerichte manieren om van games te genieten.”

Ubisoft Connect gaat op 29 oktober van start en is beschikbaar via PC, Xbox One, Playstation 4 en Nintendo Switch. Vanaf de release van Xbox Series X|S en Paystation 5 ook op next-gen. Spelers kunnen het Ubisoft Connect platform ook benaderen via de smartphone app en de website.