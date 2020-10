Review: Trails of Cold Steel IV – Het top punt van JRPGs

Let op: Trails of cold Steel IV is een direct vervolg op, je raad het al, Cold Steel I tot III. Deze review kan spoilers bevatten van voorgaande delen.

Trails of Cold Steel IV is het vierde en ook laatste deel in de Cold Steel Saga. Cold Steel is het directe vervolg op de voorgaande Saga’s Trails in the Sky en Zero/Azure en zal nu tot een episch einde komen.

Cold Steel IV vormt hiermee het negende deel in de trails series. Naast dat iedere uitgave verder gaat op het verhaal verbeterd het ook elementen zoals het uitrustingssysteem, de gevechten en de wereld.

Al in al is het een indrukwekkend lang lopende serie, maar zal het vierde deel wel volstaan als het zo’n grote schoenen moet vullen? Kom er samen met ons achter in onze review.

Class VII Special Operations move out!

Cold Steel IV gaat verder waar deel drie is geëindigd. Class VII wordt verslagen. De hoofdpersoon Rean Schwarzer is de controle kwijt geraakt over zijn krachten en is gevangene genomen door de vijand. De bigbad van de saga Gilliath Osborne realiseert zijn plan en laat de vloek van Erebonia vrij over de hele wereld. De vloek zorgt ervoor dat mensen sneller toegeven aan hun negatieve emoties. Osborne gebruikt de vloek en andere methodes om de bewoners van Erebonia op te ruien en te mobiliseren, om oorlog te voeren.

Nu is het aan Class VII om Rean terug te vinden en de plannen van Gilliath Osborne te stoppen.

Waar Trails games vooral om bekend staan, is hoe gedetailleerd het verhaal en de wereld is. Voor de fan en liefhebber is dit niets minder dan geweldig, maar voor iemand die zonder voorkennis midden in het verhaal springt kan het erg verwarrend zijn. Om die verwarring voor nieuwkomers een beetje tegen te gaan, komen de games met ingebouwde terugblikken waarin het verhaal van de voorgaande uitgaves beknopt wordt uitgelegd. De wereld van Trails is echter zodanig diep en groot dat de samenvatting een nieuwkomer niet echt op weg helpt. Het is eerder een geheugensteuntje voor terugkomende spelers.

De Trails games zijn dus een enorme investering van tijd en energie en dat is niet gek. Gemiddeld duurt een Trails game namelijk 70-90 uur per uitgave. Soms zal het spel overkomen alsof je een boek leest, omdat het regelmatig voorkomt dat een cutscene 15 tot 30 minuten duurt. Begrijp mij niet verkeerd, hier is niets mis mee. Sterker nog als een persoon met wat meer vrije tijd is dit geweldig, maar iemand met weinig tijd zal in deze serie nauwelijks voortgang boeken.

Arise, O youth, and become the foundation of the world

De Trails games zijn JRPGs die bij iedere uitgave hetzelfde combat systeem gebruikt. Iedere nieuwe uitgave bracht wel een steeds meer gestroomlijnde ervaring met nieuwe features en mogelijkheden. Cold Steel IV brengt de gameplay naar een nieuw hoogtepunt. Het is het allerhoogste niveau van gameplay van wat je van een turn based RPG kan verwachten. Hiermee komen we bij het belangrijkste gedeelte naast het verhaal namelijk de combat.

In een gevecht beschikken personages over Health points(HP), Energy points (EP), Craft points(CP) en Brave Points(BP). EP kan je vergelijken met mana van andere RPG’s. In Trails wordt magie “Orbal Arts” genoemd. Orbal Arts kan je onderscheiden in zeven verschillende elementen(Fire, Water, Earth, Wind, Space, Mirage, Time)

iedere personage heeft een affiniteit met een of twee elementen. Echter is het mogelijk om alle elementen te gebruiken.

Waar het interessant wordt zijn de Craft en Brave points. Crafts zijn abilities die echt de speelstijl weergeven van een personage. Met brave points kan een speler Orders geven die voor een paar beurten een bepaalde buff geven, zoals 20% meer schade aanrichten of 40% schade reductie. Crafts en Orders zijn dus essentieel om gevechten te winnen. Op hogere moeilijkheidsgraden zijn ze zo essentieel dat een fout game over betekent.

Nog een belangrijke mechanic zijn de Combat Links. Een Combat Link is de representatie van hoe goed personages op elkaar zijn afgesteld in een gevecht. Hoe vaker je dezelfde personages gebruikt des te beter deze personages op elkaar inspelen.

Cold Steel IV heeft het hele gevecht systeem opnieuw gebalanceerd. Crafts en Orders zijn verzwakt, omdat in deel III het erg makkelijk is om vroeg overpowered te raken met de juiste setup. Crafts en Orders zijn nu upgradable en krijgen hun kracht langzaam door het verhaal heen terug.

Erebonia is your oister

Buiten gevechten om navigeer je het land van Erebonia zoals je gewent bent van een RPG. Je bestuurd een personage naar keuze, verkent de wereld om je heen, praat met verschillende mensen en begint een gevecht door tegen een monster aan te lopen. Simpel maar effectief. Je wilt tijdens exploreren ook geen gecompliceerde foefjes. Het spel beschikt wel over een high speed mode, waarmee alles drie keer zo snel gaat. Dit kan handig zijn als je gebieden opnieuw doorloopt of gevechten niet snel genoeg gaan.

Grafisch is Cold Steel IV misschien geen hoogstandje maar het heeft wel een unieke charme. Het is namelijk de manier waarop de wereld en de personages zijn vormgegeven, dat de graphics tot zijn recht komen. Combineer dit met muziek die iedere anime fan kan waarderen en dan krijg je een ervaring die je sokken omver blaast.

Verdict

Cold Steel IV belichaamd de JRPG genre en brengt het tot een nieuw hoogte punt. Het uitgebreide verhaal, de diepgaande combat en de breed verkenbare wereld vormen samen een geweldig geheel. Tenminste als je al bekend bent met het verhaal. Een nieuwkomer zal rondrennen als een kip zonder kop en zal de diepgaandere thema’s en nuances missen. Daarom adviseer ik nieuwkomers ook te starten met Cold Steel I. Wees hierdoor niet ontmoedigd, wie doorzet zal een verhaal meemaken die recente andere RPG’s ten schande zet. Al bij al vormt Cold Steel IV een explosief einde voor een geweldige saga.