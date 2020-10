G2 Esports strand in de halve finale van Worlds 2020

G2 Esports is uitgeschakeld op Worlds 2020. In de halve finale van afgelopen zaterdag was DAMWON Gaming te sterk voor het team uit Europa. Met de LEC uitgeschakeld zien we komende weekend een finale tussen de LPL en de LCK. We kunnen eigenlijk spreken een finale tussen de oude koningen(LCK) van Worlds tegen de nieuwe koningen(LPL). Zondag werd de andere halve finale gespeeld tussen Suning en TOP Esports. Winnaar was te sterk voor de verliezer en mag zich nu opmaken voor een treffen met DAMWON Gaming.

De halve finale van zaterdag tussen G2 Esports tegen DAMWON Gaming was in het voordeel van het team uit de LCK. DAMWON Gaming liet meerdere malen zien dat zij één van de sterkste teams zijn op Worlds 2020. De eerste game werd in hoog tempo gewonnen door DAMWON Gaming. G2 Esports sloeg terug in de tweede game. De derde game schommelde het heen en weer en waren er kansen voor beide teams. Het was echter DAMWON Gaming dat de winst pakte. In de derde game werd G2 Esports volledig van de Summoner’s Rift afgespeeld. Binnen 20 minuten werd G2 Esports volledig verslagen en ligt het team uit Europa uit het toernooi. Jammer genoeg geen herhaling van de laatste twee toernooien. LEC moet genoegen nemen met een plek bij de beste vier teams.

Gisteren werd de tweede halve finale van Worlds 2020 gespeeld. Suning nam het op tegen titel favoriet TOP Esports. In het onderonsje van de LPL stond lost van de finale ook nog regionale eer op het spel. Suning dat regionaal niet wist te winnen van TOP Esports was de underdog in deze halve finale. Maar Suning heeft sinds de knock-out fase keer op keer bewezen een sterke kandidaat te zijn. En dat lieten ze opnieuw zien in de game tegen TOP Esports. Het team versloeg de titel favoriet op een overtuigende wijze met 3-1 en maken nu kans op de titel tegen DAMWON Gaming.