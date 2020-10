Destruction Allstars naar PS Plus, uitgesteld naar februari 2021

Playstation 5 Exclusive Destruction Allstars is uitgesteld naar februari 2021. De game zou oorspronkelijk gelijktijdig met de release van de nieuwe console op 12 (USA en Japan) en 19 november (Europa) verschijnen.

We hebben nog niet veel nieuws of beelden mogen zien van Playstation 5’s Destruction Allstars en dat terwijl de game binnenkort al verschijnt. Vandaag komen we achter de reden waarom. De game is simpelweg nog niet af. Goed nieuws bij slecht nieuws, de game wordt vanaf release twee maanden gebundeld in de Playstation Plus line-up. Indien je een Playstation Plus lidmaatschap hebt, is de game dus kosteloos te downloaden volgend jaar.

Volgende week krijgen we nieuwe beelden en details omtrent de game. Spelers die de game al vooruit hebben besteld krijgen het bedrag volledig teruggestort. De bestelling wordt geannuleerd. Je hebt hoe dan ook een Playstation Plus abonnement nodig om online te kunnen gamen in games die niet free-to-play zijn, dus losse verkoop is nergens voor nodig!

Update: Destruction AllStars for PS5 is moving to February, as part of PlayStation Plus. Full details: https://t.co/ssBLOeXK9p pic.twitter.com/kgY3GqcwaA — PlayStation (@PlayStation) October 26, 2020

Dit betekent wel dat de lanceer line-up van de Playstation 5 iets is uitgedund. Op dit moment komen de volgende game in ieder geval wél uit op dag 1:

Spider-Man: Miles Morales (ook op Playstation 4)

Godfall (ook op PC)

Demon’s Souls

Sackboy: A Big Adventure (ook op Playstation 4)

Astro’s Playroom (vooraf geïnstalleerd)

Devil May Cry 5: Special Edition (ook op Xbox Series X|S)

Daarnaast zijn er heel veel cross-gen titels die verschijnen rond de release van de Playstation 5 met upgrade mogelijkheden. Call of Duty: Black Ops Cold War, Assassin’s Creed Valhalla en Dirt 5 zijn enkele voorbeelden van deze cross-gen titels.

Was jij van plan om aan de slag te gaan met Destruction Allstars op Playstation 5? Nog een paar maandjes geduld, waarschijnlijk betekent dit wel dat nóg meer mensen de game gaan spelen vanaf februari!