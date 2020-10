Bordspellen spelen in tijden van Corona

In de huidige tijd worden de maatregelen omtrent Corona steeds lastiger en vervelender om met elkaar bordspellen te kunnen spelen. Veelal spelen mensen met een select gezelschap of zelfs met alleen het eigen huishouden. Nu het er voorlopig naar uit ziet dat we maar een kleine kring mensen thuis mogen ontvangen, zijn we op zoek gegaan naar bordspellen of varianten erop waarmee je toch samen kunt spelen met meer mensen dan toegestaan is. Hoe en wat lezen jullie in dit artikel.

Bordspellen zijn er voor een leuk middagje of avond aan vermaak. Even los van de dagelijkse sleur met een groep vrienden of familie. Maar nu met Corona zijn we meer overgeleverd aan een klein clubje mensen of je eigen huishouden. We zien op social media verschillende manieren om de bordspellen toch nog te kunnen spelen. We zien Zoom metingen met webcams waar ieder met hun eigen bordspel toch nog samen spelen. Maar gelukkig hebben wij een paar makkelijkere oplossingen gevonden. Eerder dit jaar vertelden we al een manier om digitaal Dungeons and Dragons te spelen. Maar ook bordspellen zijn digitaal te spelen en de één is goedkoper dan de ander. Begintip van ons alvast: Verdiep jezelf is in de wereld van remote play van Steam.

Via remote play van Steam kan je diverse bordspellen spelen met je vrienden of familie. Voordeel daarvan is dat er slechts één persoon of Steam account nodig hebt om een spelletje te kunnen doen. Spellen zoals Carcassonne en Levensweg kun je gemakkelijk spelen via remote play. Het fijne aan dit soort spellen zijn dat je het maar één keer hoef te kopen. Via remote play kan je vervolgens de game delen en op meerdere schermen het spelen. Echter voor games waar het belangrijk is om dingen geheim te houden is remote play dan weer niet handig. Denk aan spellen zoals Ticket to Ride of Cluedo. Want je ziet alles van elkaar en van iedereen. Gelukkig zijn spellen die daaronder vallen niet duur een goede optie om het in deze tijd aan te schaffen. Fysiek of digitaal tegenwoordig kan het allemaal.