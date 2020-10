Assassin’s Creed Live-action in de maak bij Netflix

De Assassin’s Creed film kreeg een gemengde beoordeling van critici en fans. Netflix heeft de unieke mogelijkheid om die lijn recht te trekken, naar uiteraard het juiste eind.

Netflix werkt aan een Netflix live-action serie voor de Assassin’s Creed franchise van Ubisoft. We hebben niet heel veel meer details om je mee te geven helaas.

Jason Altman en Danielle Kreinik van Ubisoft zullen opereren als producenten voor de serie. Er zijn verder geen details bekend gemaakt omtrent de Netflix serie. We weten nog niet wie de rol van de Assassin op zich gaat nemen of in welk tijdperk de serie zich gaat afspelen. Of gaat de serie zich misschien wel over meerdere tijdlijnen afspelen? Volgen we het verhaal uit de spellenreeks, of krijgen we een uniek, nieuw verhaal voor de serie?

Voor nu moeten we het doen met de korte aankondiging. Het komt er dus aan, maar waarschijnlijk niet heel spoedig. Gelukkig is Netflix al aardig bekend met de spellenwereld en lukt het ze aardig om de vertaling naar serie en film te maken. We zagen het al eerder bij The Witcher, alhoewel deze meer is gebaseerd op het boek. Recentelijk verscheen ook Dragon’s Dogma op Netflix.

Binnenkort verschijnt er een nieuwe game in de Assassin’s Creed spellenreeks. Assassin’s Creed: Valhalla speelt zich af in het tijdperk van de Vikingen en verschijnt op 10 november voor Playstation 4, Xbox One, Xbox Series X|S, PC, Stadia en op 19 november voor Playstation 5. Spelers krijgen een gratis next-gen upgrade binnen dezelfde familie van consoles. Spelers kunnen op ieder apparaat verder spelen met hun voortgang dankzij Ubisoft Connect waarbij cross-save functionaliteiten worden aangeboden.

