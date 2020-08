Dragon’s Dogma Netflix Adaptatie krijgt trailer

Dragon’s Dogma kreeg eerder al een poster voor een Netflix adaptatie. Nu krijgt de anime van Capcom’s game een echte trailer, met release datum: 17 September 2020!

Netflix bracht de trailer uit onder dezelfde naam; Dragon’s Dogma. Dit is een erg populaire RPG, uitgebracht door Capcom. Zoals je hier boven al kon lezen, duurt het niet lang meer voor fans en nieuwe kijkers kunnen genieten van deze adaptatie. Check hier beneden een tof beeld uit de Dark Arisen game.

Zoals in de game, is de protagonist de ‘Arisen’. Hier hebben ze hem echt een naamplaatje gegeven: Ethan. Ethan’s familie is vermoord en zijn hart is gestolen door een draak. Hij reist samen met Hannah, uit op wraak. Het verhaal kan soms nogal donker worden, dat zullen Castlevania fans waarderen. De game komt uit 2012, de Netflix adaptatie werd eerder in 2019 al aangekondigd. Wij zijn benieuwd, en jij?

The Desolation of Smaug, uhm, ik bedoel: Dragon’s Dogma zal op 17 september op Netflix verschijnen. Ga jij hem kijken? Laat het ons weten in de reacties hier beneden of op Facebook! Had je al gezien dat wij een review hebben gedaan voor Total War: Troy en daar best enthousiast over waren? Lees hem hier!