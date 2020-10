De eerste Playstation 5 unboxing video’s

Bepaalde media-outlets (wij nog niet, helaas) hebben de Playstation 5 al in huis. Amerikaanse pers kreeg de console vorige week al opgestuurd. Vanaf vandaag begint ook de Europese pers de console te ontvangen.

Het embargo om de console uit de doos te tonen is vandaag om 13:00 Nederlandse tijd verlopen. Dit betekent dat het om 13:00 en later stormliep op Youtube en Social Media met allerlei video’s omtrent de Playstation 5, de unboxing van de console en de apart meegeleverde accessoires. De waarschijnlijk meest ‘HD’ video die je nu kunt vinden is van Marques Brownlee. Zijn video’s zijn altijd van erg hoge productiekwaliteit waardoor de getoonde hardware het beste tot zijn recht komt. Zijn uitspraken zijn niet helemaal juist, let hier dus even op. Zo haalt hij vluchtig aan dat de microfoon in de controller nog steeds aan de onderkant is gevestigd, maar de DualShock 4 controller had nog geen ingebouwde microfoon. Kleine details, maar wel even iets om in de gaten te houden.

Verder toont de video je eigenlijk alles wat je vanaf dag één aan officiële Playstation 5 hardware en accessoires kunt verwachten. De console zelf, een extra controller, een oplaadstation voor twee controllers, de Pulse 3D headset en de nieuwe Playstation Camera. De Camera is echt bedoeld voor spelers die graag hun games willen livestreamen. Let er op dat de camera niet werkt met de Playstation VR headset. Hier heb je nog steeds je Playstation 4 Camera voor nodig.

Uiteraard zijn er veel meer unboxing video’s te vinden. Hier heb je een lijst met enkele grote kanalen die de Playstation 5 al even aan je laten zien. Verwacht binnenkort in ieder geval veel meer nieuws omtrent de Playstation 5, de nieuwe games en de vele nieuwe features die next-gen met zich mee brengt. Zo toont Greg Miller van Kinda Funny Games al hoe er een filmpje wordt gemaakt van je gameplay als je een Trophy haalt op je nieuwe console.