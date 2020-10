The Dark Pictures Anthology: Little Hope krijgt launch trailer

Nu de lucht grijs wordt en halloween nadert, is dit het perfecte moment om je voor te bereiden op een angstaanjagende reis naar Little Hope.

Doe het licht uit, laat je familie en vrienden bij je komen of speel The Dark Pictures Anthology: Little Hope alleen, als je durft …

Verlaten en helemaal alleen, vier studenten en hun leraar stranden in een afgelegen stad mijlen van waar dan ook nadat hun bus crasht bij slecht weer. Gevangen door een mysterieuze mist in de stad Little Hope, zoeken ze wanhopig naar een manier om te ontsnappen, terwijl visioenen uit het verleden hen achtervolgen vanuit de schaduwen. Zullen jouw beslissingen en snelle acties voldoende zijn om elk personage in het gezelschap te redden?

