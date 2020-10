Apex Legends seizoen 7 ‘Ascension’ krijgt een launch trailer

Apex Legends krijgt op 4 november het zevende seizoen alweer. De launch trailer legt nu meer de spotlight op wat er gaat komen. Er komt namelijk een nieuwe map, een nieuwe champion en nog een paar verrassingen!

Apex Legends seizoen 7 verschijnt op 4 november 2020. De game kreeg recent een grote patch die onder andere crossplay introduceerde voor de battle royale. De Nintendo Switch port is nog een tijdje uitgesteld, tot in ieder geval volgend jaar. Maar, het zevende seizoen beloofd wat.

De nieuwe map voor Ascension, het zevende seizoen van Apex Legends genaamd Olympus, zal in de lucht zijn. Deze stad is kleurrijker dan we gewend zijn en ligt tussen de wolken in. De nieuwe legend genaamd Horizon is een briliant persoon. Ze is een meester der zwaartekracht en haar abilities zullen hierop afstemmen. Ook krijgt Apex voor het eerst voertuigen. Olympus wordt groter dan World’s Edge en om die ground te coveren zijn ruimtevoertuigen nodig! De Trident heeft ruimte voor de hele squad. De game komt vanaf seizoen 7 ook naar Steam. Er zullen ‘Clubs’ komen die dienen als een soort community waar je spelers kan vinden en er zal uiteraard een nieuwe seizoenspas komen met skins en meer.

Ascension zal voor velen een ‘rebirth’ zijn voor wat Apex Legends is als game, fans zijn dan ook erg enthousiast over hoe veel content Respawn toe gaat voegen aan de game. Het lijkt erop dat ze zich voorbereiden op een mooie toekomst voor de next-gen consoles en het nieuwe jaar. Laten we hopen dat oude spelers terugkomen, de game is namelijk erg populair momenteel!

Er zal binnenkort meer informatie komen over de nieuwe champion, vehicle en map! Voor nu kunnen we genieten van de toffe launch trailer. Wat vind je van Ascension? Laat het ons weten in de reacties hier beneden of op Facebook!