Review: Bakugan – Champions of Vestroia

Voor het eerst verschijnt Bakugan op Nintendo Switch in Bakugan: Champions of Vestroia. De open wereld RPG plaatst spelers in een kleurrijke stad waar ze machtige wezens verzamelen om te vechten met andere Bakugan.

Bakugan klinkt je misschien al bekend in de oren. Het is één van de vele animatie series die we vroeger op TV keken. Naast Pokémon, Digimon, Yu-Gi-Oh! en Beyblade dingde ook Bakugan mee als hitserie met allerlei merchandise. Al is het misschien de minst populaire uit het rijtje wist ook Bakugan om een interessant verhaal te vertellen en het blijkt dat na al deze jaren de franchise nog steeds populair is. We krijgen immers een volledig nieuw verhaal gebaseerd op de TV serie, maar mogen deze zelf onder handen nemen op Nintendo Switch.

Een mysterieuze aardbeving

Bakugan begint met een kort en krachtige intro waarin het in een ongeveer een uurtje je al spelenderwijs uitlegt hoe het spel in zijn werk gaat. Hierin leer je hoe je je map kunt gebruiken om missies te volgen, hoe gevechten werken, hoe je je Bakugan ander aanvallen kunt geven en hoe je door de wereld beweegt om verschillende uitdagingen aan te pakken. Zonder al te veel poespas met een goede verbinding om het verhaal te openen waarbij je vooral spelend leert in plaats van leest hoe alles werkt voordat je het in praktijk aanpakt. Een positieve opening, laagdrempelig, maar dat mag je dan ook wel verwachten van een spel dat zich voornamelijk focust op een jong publiek. Iets wat je verder ook wel goed merkt in de uitwerking van de game.

Het verhaal begint met jouw personage op het voetbalveld naast de school. Je besluit om met je vrienden de route door het park te nemen om naar huis te gaan. In het park word je vervolgens begroet met een krater in de grond war een soort bal in rust. Als uitverkorene die je bent is het aan jou om dit te onderzoeken dus je besluit als ieder slim persoon om op de vreemde alienbol uit de ruimte af te stappen. Wat blijkt? Het is een Bakugan! En wel eentje die jij kiest. Je krijgt een klein venstertje voor je met een keuzemenu uit een aantal verschillende Bakugan. Welke is het? Uiteraard ging mijn keuze naar Dragonoid, een vuurspuwende draak!

Tijd voor actie!

Nu ik mijn eigen Bakugan heb is het natuurlijk tijd om er mee te gaan vechten. Mijn personage is helaas geen expert dus ik moet het eerst leren. Gelukkig is er iemand op school die het me kan uitleggen. In een paar oefengevechten met andere Brawlers leer ik hoe het vechten in Bakugan werkt. En hoe het werkt is eigenlijk niet heel anders dan je gewend bent van dit soort games. Je verzamelt monsters, in dit geval Bakugan, en ieder monstertje heeft zijn eigen soort type. Ieder type heeft zijn eigen soorten aanvallen en deze aanvallen kan je wisselen door middel van kaarten die je kunt geven aan je Bakugan. Iedere Bakugan kan vier aanvallen actief hebben, dit is hoe je uiteindelijk de game gaat vormen naar je eigen speelstijl en tactiek. Aanvallen komen namelijk in verschillende smaakjes.

Er zijn aanvallen die direct schade toedienen, maar ook aanvallen die schade over tijd toedienen. Verder zijn er aanvallen die meer schade toedienen als er een bepaalde buff actief is. Er zijn dus ook aanvallen die een buff, of debuff activeren zoals hogere verdediging, meer of minder kracht of een hogere behendigheid zodat je aanvallen kunt ontwijken.

In combinatie met de verschillende soorten typen Bakugan stel je een team samen met verschillende aanvallen en verschillende typen zodat je altijd zoveel mogelijk zwakheden kunt benutten.

Ten aanval

Een goede voorbereiding is het halve werk zeggen ze wel eens, maar in praktijk valt dit best wel mee in Bakugan. Het gaat er veel meer om hoe je in het veld te werk gaat. Hier kan je ook weer nodige voorbereidingen op treffen die een grotere impact gaat hebben op de gevechten die je voert.

Als snel in het spel wordt je geïntroduceerd met de winkel waar je nieuwe aanval-kaarten kunt kopen, maar ook speciale modules. Deze kosten 2000 munten per stuk en het aanschaffen van zo’n module is denk ik wel je eerste prioriteit om de gevechten een stuk vloeiender te maken in jouw voordeel. Deze modules zorgen er namelijk voor dat je veel sneller energie verzamelt om aanvallen uit te voeren. Afhankelijk van de module die het beste bij jouw speelstijl past, al verschillen de onderlinge werking niet veel van elkaar. Je kunt ook maar één van zo’n module tegelijk actief hebben.

Energie heb je nodig in gevechten om aanvallen uit te voeren met je Bakugan. Energie verkrijg je door in het gevecht met je personage over lichtgevende zeshoeken te stappen. Er zijn verschillende soorten zeshoeken, als ze meer licht geven, geven ze je meer energie. De tegenstander doet precies hetzelfde, dus je doel is om altijd op te letten en de meest lichtgevende zeshoeken te spotten en op te rapen. Eén bepaalde module zorgt ervoor dat je zo’n zeshoek met energie sneller opraapt, waardoor je minder tijd verliest in de animatie om de energie te verzamelen. Je krijgt er weliswaar minder energie voor terug op deze manier, maar je bent wel een stuk sneller.

Op pad met je Bakugan

In zijn kern is Bakugan dus een collectathon met een best uniek vechtsysteem. Verzamel Bakugan, verzamel aanvallen en vecht in toernooien terwijl je ook nog een onderzoek doet en het verhaal volgt, welke eigenlijk niet zo heel spannend is. Het is en blijft een game waar de focus vooral licht op een jong publiek. Er is niet veel diepgang, al is het genoeg om de enthousiaste spelers er mee te vermaken. Buiten het volgen van het verhaal zijn er verschillende nevenactiviteiten in de wereld zoals sidequests. wederom zijn deze niet heel spannend, maar leveren je in ieder geval geld, Bakugan, aanvallen en cosmetische aanpassingen op.

Maar…

Ik opende mijn review met een terugblik op mijn jeugd waarin Bakugan meedingde op TV tussen Pokémon en Yu-Gi-Oh! Betreft de games ben ik bang dat Bakugan het niet helemaal gaat lukken om mee te dingen met de grote jongens, in dit geval eigenlijk alleen maar Pokémon. Bakugan: Champions of Vestroia mist de diepgang die Pokémon kan bieden, terwijl Pokémon ook dat laagdrempelige kan bieden wat Bakugan ook heeft. De game ziet er lekker kleurrijk uit en het speelt heel soepel, wat dat betreft is het niet eens zo slecht, maar al spelend merk je dat behalve het vechtsysteem er weinig innovatie of nieuwigheid is aan deze game. Daarnaast is het vechtsysteem bij lange na niet perfect en vaak zelfs frustrerend.

Iedere aanval, van zowel je eigen Bakugan, als die van de tegenstander gaat gepaard met een, voor wat het is, erg lange animatie. En deze zie je telkens weer opnieuw. Geen mogelijkheid om deze over te slaan. Gevechten trekken zich dus heel erg lang en alhoewel de animaties de eerste paar keer leuk zijn om te zien, heb je er al heel snel genoeg van.

Hierdoor ben ik op zoek gegaan naar de instellingen om te zien of er misschien een optie is om animaties van aanvallen uit te zetten, maar er is helemaal geen instellingen-menu. What you see is what you get en daar moet je het mee doen. Je kunt ook de taal van de game niet aanpassen, waardoor je altijd in het Engels speelt, iets waardoor ook Bakugan ook weer door de mand valt, aangezien er best veel tekst is om te lezen en de game te begrijpen.

Verdict

Bakugan biedt niet echt de optionele diepgang om de niet doorgewinterde fan te voorzien van een langdurig vermakelijk avontuur. Bakugan mist ook de toegankelijk, in ieder geval in Nederland, om de jonge Nintendo Switch spelers te voorzien van een speels avontuur afkomstig uit één van hun favoriete animatie series. Het is dan ook knap lastig om te bepalen voor wie Bakugan: Champions of Vestroia nu bedoeld is. Ik acht de kans klein dat de die-hard fanbase noemenswaardig groot is en ik ben bang dat de game naast het jonge publiek, niet veel andere spelers zal aantrekken. Een toekomstige update met Nederlandse ondersteuning kan de game een toegevoegde waarde bieden in een gezin met jonge spelers, maar op dit moment is het alleen weggelegd voor kinderen die vrijwillig naar Muzzy kijken.