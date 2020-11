Demon’s Souls bevat meer dan 180 video’s in PS5 help menu

Zit je vast op een bepaald level? Bij een baas? Of weet je niet hoe je een bepaalde trofee moet halen? Het nieuwe hulp menu op Playstation 5 bevat uitleg en video’s bij geselecteerde games om jou op weg te helpen. Ook voor Demon’s Souls dus! Hierdoor hoef je geen guides of tutorials meer op het internet te gaan zoeken. Geen verspilde tijd en minder kans om spoilers tegen te komen. Geen poespas, niet wachten, direct bij de hand wat je nodig hebt om de uitdaging voor je neus te klaren.

Onlangs werd bekend gemaakt dat Demon’s Souls, één van de lanceer titels van de Playstation 5, meer dan 180 van zulke video’s beschikbaar heeft. Dat zijn meer dan 180 keer filmpjes die je de praktijk laat zien van ‘git gud’.

Immersion doesn’t end with sensory feedback. “Demon’s Souls,” a famously punishing game, will make use of the PS5′s activities UI, which offers helpful tips regarding certain tasks. Moore says there are over 180 videos, each with increasing levels of visibility into what’s needed to complete portions of the game, available via the interface. Stumped? Now you don’t even have to leave the screen.